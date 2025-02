Esto dijo el director de la UNP sobre 'Papá Pitufo' y supuesto aporte a campaña electoral de Petro

Luego de que se conociera que, al parecer, Diego Marín, alias Papá pitufo , intentó aportar dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro, han salido a la luz diferentes comunicados que darían mayor información sobre lo acontecido cuando el actual mandatario era candidato.

Y es que en un comunicado Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sostuvo que Armando Benedetti habría intentado incluir al zar del contrabando a la campaña del hoy presidente. Marín, entonces, intentó apoyar con 500 millones de pesos la carrera presidencial de Gustavo Petro.

(Lea también: Los videos y audios que muestran los tentáculos y el poder corruptor de ‘Papá Pitufo’ en el Estado )

En el comunicado Rodríguez expresa que, ante la negativa del equipo, fue Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro, el encargado de devolverle a 'Papá Pitufo' los 500 millones de pesos que habrían entrado a la campaña de la presidencia. Junto a Ramón Devesa, español encargado de temas de seguridad en la campaña del presidente, registraron un supuesto video que demostraría la devolución de este dinero.

Xavier Vendrell. Noticias Caracol

De hecho, añade el comunicado del director, en este encuentro la grabación de la devolución de dicho dinero fue completamente consensuada y anunciada entre quienes se encontraban en el lugar. Pese a esto, ni el presidente ni el director de la UNP habrían visto el video y Devesa lo estaría ofreciendo a cambio de dinero.

Se plantea, según la versión dada en mismo comunicado, que el dinero no se habría devuelto completo a 'Papá Pitufo' debido a que Daniel García Colorado, militante de la Alianza Verde, se habría quedado con 50 millones de pesos en el momento de la devolución, que se hizo en una finca de Guaymaral.

"En el artículo publicado por la Revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir 500 millones de pesos, y quien, además, 'se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo', sin embargo, su nombre no fue publicado. Se trata, según la información que me reveló Vendrell, del señor Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico como describió la periodista, sino del partido Alianza Verde", escribió Rodríguez en su oficio publicado.

En la polémica reunión ministerial, Rodríguez fue uno de los que cuestionó la presencia de Benedetti en el Gobierno y lo relacionó con el intento de Marín de penetrar la campaña presidencial de Petro, por lo cual el jefe de Despacho Presidencial anunció acciones legales contra el director de la UNP.

En su comunicado de hoy, Rodríguez confirma también la versión publicada por Cambio sobre el dinero recibido por Vendrell para la campaña de Petro y apunta a vínculos entre el político español y Benedetti.

El presidente sostiene que solo vio a Papá pitufo una vez, cuando ni siquiera conocía sobre sus hechos criminales. - Foto: archivo

Incluso acompaña su escrito de una foto tomada el mismo día del caótico consejo de ministros en la que aparecen Benedetti y Vendrell conversando en un balcón de la Casa de Nariño, el palacio presidencial colombiano y que define como "discreta escena".

El director de la UNP, entidad que se encarga de la seguridad de las personas protegidas en el país, termina su comunicado con una frase en la que aparentemente sugiere que su vida puede correr peligro por sus denuncias.

"Así mismo, deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado, y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran estos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud", concluyó.

Foto tomada el mismo día del caótico consejo de ministros en la que aparecen Benedetti y Vendrell. Archivo particular

Caso Papá pitufo: ¿qué dijo el presidente Petro sobre supuesto apoyo a su campaña?

Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió desde su cuenta de X y respondió a lo expuesto recientemente por el director de la UNP. En su escrito, el mandatario sostuvo que "jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España".

Eso sí, Petro no descarta haberse encontrado con el zar del contrabando cuando Daniel García, exfuncionario de su alcaldía, se lo presentó junto a otras personas como un empresario de San Andresito, a lo que Petro le habló sobre su objetivo de transformar estos lugares de Colombia en "espacios de producción nacional".

La oferta de dinero para la campaña, asegura, ocurrió tiempo después de cuando se lo presentaron. El presidente sostiene entonces que Augusto Rodríguez fue quien le contó que Papá pitufo le había dado 500 millones con destino a su campaña, a lo que el mandatario ordenó devolver la suma y grabar la respectiva devolución.

"Cuando me enteré por información de Augusto Rodríguez que alias 'el Pitufo' había dado 500 millones con destino a la campaña, ordené de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución porque, en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia" añadió.

