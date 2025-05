Esto es lo que sigue en el proceso contra Iván Name y Andrés Calle tras su captura por caso Ungrd

Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara, fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Los congresistas presuntamente estarían involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres -Ungrd-, al supuestamente recibir coimas para aprobar proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.

Con su detención, el Legislativo queda con dos puestos menos, pasando de 105 a 103 parlamentarios, y los partidos Liberal, al que pertenece Calle, y Alianza Verde, del que es militante Name, no podrán nombrar un remplazo para las curules que ocupaban los dos políticos.

Name fue capturado en Bogotá y luego trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras que Calle se entregó.

¿Qué tienen que ver Name y Calle con el escándalo de la Ungrd?

El exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la unidad fue usado en 2023 para supuestamente pagar millonarias coimas a Name y Calle cuando eran presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ese dinero, al parecer, fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque, además, los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

En esas contrataciones los congresistas "habrían intervenido" como "presidentes del Senado y la Cámara de Representantes" y "habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres", indicó la Corte, añadiendo que "los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)".

Las indagaciones apuntan a que Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle, en su caso, una suma de 1.000 millones de pesos.

¿Por qué la Corte Suprema ordenó su captura?

Sala de Prensa analizó el tema con Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, y Johanna Álvarez, periodista de la Unidad Investigativa del mismo medio.

El primero dijo que se deben “tener dos cosas en cuenta y es en el estado del proceso en donde está el criterio para emitir la orden de captura no es prejuzgarlos; es decir, aquí se tiene que adelantar el juicio y en el juicio se tiene que comprobar más allá de cualquier duda razonable que efectivamente los imputados han sido culpables”.

Para él, “hay elementos probatorios que llevan a la sala de instrucción a pensar con un determinado grado de probabilidad de que efectivamente estas personas cometieron los delitos y que para enfrentar el juicio es mejor que lo hagan privados de la libertad por las condiciones que establece el Código de Procedimiento Penal para esta clase de situaciones, pero no quiere decir que con la emisión de esta orden de captura estén señalando que son culpables, porque para eso se tendrán que argumentar por parte de la defensa y por parte del ente acusador los argumentos correspondientes”.

“Lo que yo sí considero es que si se caen los principios de oportunidad de Olmedo López y Sneyder Pinilla, a pesar de que parece ya están avanzados, esto no implica que se caiga automáticamente el proceso en la Corte Suprema, sino que le va a quedar mucho más difícil en sede de juicio si no pudiera hacer uso de los elementos aportados como pruebas dentro del proceso, estas declaraciones de Olmedo y de Sneyder, le va a quedar mucho más difícil porque va a tener que buscar a través de todo el acervo probatorio, con el que yo supongo que la Corte debe contar, los argumentos suficientes para emitir un juicio en contra de los de los imputados”, dijo.

Iván Name Cortesía

Aclaró que “no es que haya una norma específica que establezca que si se caen los principios de oportunidad automáticamente está viciado de nulidad este proceso o se cae. No. Lo que pasa es que le añade un grado de dificultad adicional dentro de la argumentación jurídica para efectivamente llegar a una acusación, a un juicio en donde demuestren, más allá de cualquier duda razonable, que ya es el estándar que se tiene que aplicar antes de emitir una condena por culpabilidad para la Corte Suprema de Justicia”.

Por su parte, la periodista de la Unidad Investigativa Johanna Álvarez consideró que “cuando hemos escuchado durante casi 2 años del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, era necesario que la Corte Suprema de Justicia tomara decisiones en contra de los aforados, que como bien lo hemos visto dentro de todo el escándalo aparecen mencionados desde diferentes partidos”.

Recalcó que hay “casi una decena de congresistas solo en el tema de la Unidad de Gestión de Riesgo que están señalados de graves hechos de corrupción y ya era hora de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara al respecto. Sin embargo, esperamos que esta decisión cuente con la solidez suficiente para mantenerse en el tiempo porque, si bien es cierto que los testigos todos han dado información alrededor de esa entrega del dinero, va a ser muy importante saber cuáles fueron esas evidencias que tomó la Corte Suprema de Justicia, el despacho del magistrado Francisco Farfán, cuáles fueron esas pruebas que se recogieron para tomar esta decisión y que sustenten esas afirmaciones que han dado los testigos y no que se hayan quedado solamente en las declaraciones que ellos han rendido ante la justicia. Eso va a ser lo clave de lo que se pueda revisar en los próximos días y seguramente va a ser clave para el momento de la acusación cuando este proceso avance y se avance en esa etapa tan importante del llamamiento a juicio o no”.

Se confirma “uno de los peores entramados de corrupción”

Por otro lado, el analista Cifuentes manifiesta que esta es la “confirmación de uno de los peores entramados de corrupción que se urdió desde las entrañas del Palacio de Nariño, aquí va a ser muy difícil desmarcarse y lavarse las manos por parte del Gobierno nacional, porque además de Calle y de Name aquí están involucrados en otro proceso, pero dentro de la corrupción de la misma entidad, el exministro de Hacienda (Ricardo Bonilla). En este proceso en particular, el exministro del Interior, la directora para las regiones, el director del Dapre, es decir, el círculo más cercano del presidente de la República”.

La periodista Álvarez dice que “siendo este un gobierno que prometía un cambio, un gobierno de izquierda que conectaba con las bases sociales del país, no deja de sorprender que estemos enfrentados a unos procesos de corrupción como los hemos venido viendo históricamente en el país. No es una sorpresa que del Congreso estemos viendo hechos de corrupción de todo tipo. Sin embargo, pues no era lo que el pueblo quería ver para un gobierno como lo que representaba Gustavo Petro para la opinión pública en general”.

Adicional, el analista comentó que “en política no se puede poner la mano en el fuego por nadie. A mí no me sorprende absolutamente. Lamento mucho la situación, pero más por la por la institucionalidad, pero uno sorprenderse porque cogen haciendo triquiñuelas a un senador, a un representante, pues es pan de cada día”.

Y añadió que “Iván Name no es una persona ungida de asepsia en la política, viene de una familia política tradicional, su hija está metida en política. Es decir, ha sido muy hábil para para llegar al Congreso de la de la República. Si usted me pregunta cuáles son las tres figuras en el Congreso sobre las cuales uno tuviera que meter la mano en el fuego lo haría, pero en esa lista de tres no estaría Iván Name definitivamente”.