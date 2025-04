Nuevo capítulo en escándalo de UNGRD: ¿dineros se usaron para elegir a magistrado Fernández?

Los eslabones en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) vuelven a sacudir la política colombiana. Se conocieron unos mensajes en WhatsApp en los cuales Sandra Ortiz, figura clave en el entramado que se investiga y exconsejera para las regiones, conversa con Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional.

Tras meses de indagaciones por las presuntas irregularidades en la adquisición de carrotanques para suministrar agua a comunidades de La Guajira , en la que se han evidenciado manejos irregulares de millonarios recursos públicos, ahora está sobre la lupa un informe de la revista Semana que deja entrever que parte de esos dineros se habrían usado para, supuestamente, impulsar la elección del magistrado Fernández.

Según las revelaciones de ese medio, se gestó un supuesto plan para asegurar la elección de Fernández en la Corte Constitucional, el cual Ortiz intenta probar ante la justicia a través de unos chats que ya están en poder de la Fiscalía.

La ejecución de este plan habría comenzado el 13 de octubre de 2023, cuando Ortiz organizó un desayuno entre Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, y el entonces presidente del Senado, Iván Name. Este último, según la versión que investiga la Fiscalía, habría recibido un primer pago de 1.500 millones de pesos el día anterior, el 12 de octubre, como parte del supuesto soborno relacionado con la corrupción en la Ungrd.



Estos son los chats filtrados

Los chats entre Ortiz y Fernández, registrados alrededor de las 8:30 de la mañana del día del encuentro, serían una de las principales evidencias de esa reunión.

Sandra Ortiz: “Saliendo para la reunión. Te esperamos”

Vladimir Fernández: “Acá estoy esperando”

Sandra Ortiz: ¿Dónde estás?

Vladimir Fernández: Presidencia. Oficina Name

Al mismo tiempo que sostenía la conversación con Fernández, la exconsejera Ortiz también intercambiaba mensajes con Name, confirmándole la realización del desayuno, el cual había sido concretado un día antes.

Iván Name: Dios te bendiga querida Sandra. Mañana 8am.

Iván Name: 8 y media mejor

Sandra Ortiz: Perfecto

La conversación entre Ortiz y Fernández se retoma alrededor de la 1:41 de la tarde, cuando la exconsejera le envía el orden del día del 17 de octubre de 2023. 27 minutos después, Fernández: “Gracias, mi reina”.

Cuatro días después, exactamente el día en que Fernández fue elegido en el Congreso, la comunicación entre Ortiz y él se reanudó hacia la una de la tarde. Más tarde, en el transcurso de la jornada, el país conoció las imágenes de la elección: con 88 votos a favor, Fernández fue designado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares.

Horas después de su elección, Fernández le envió un mensaje a Ortiz: “Sandrita hermosa, gracias por todo tu apoyo, de verdad te la debo”.

Esta información coincide con lo revelado por la exconsejera para las regiones, en entrevista con Noticias Caracol en enero de este año , en la cual aseguró recibir órdenes para supuestamente tramitar favores.

Frente a estas revelaciones, Name se pronunció a través de este comunicado rechazando dichas filtraciones. Confirma que efectivamente sostuvo un encuentro con Fernández que fue público junto con otros funcionarios del Congreso, al igual que lo hizo con otros ternados. Por su parte, el magistrado Fernández aseguró que está a la espera de una reunión con la sala plena de la Corte Constitucional para determinar si hace o no declaraciones públicas.

Sandra Ortiz, exconsejera para la Regiones salpicada en el escándalo de la UNGRD - Archivo

Además, Noticias Caracol estableció que los cinco nombres que figuran en la matriz de colaboración de Ortiz, sobre los cuales la exconsejera se comprometió a entregar información, son: Iván Name, expresidente del Senado; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional; además de los ya conocidos Olmedo López y Sneyder Pinilla, de la Ungrd.

Por su parte, fuentes del ente investigador le confirmaron a este noticiero que no cederán ante las presiones ni ante la supuesta filtración de información por parte de la exconsejera en su intención de acceder a un eventual principio de oportunidad, como ya se advirtió en un comunicado emitido el pasado 9 de abril.

Durante los encuentros, la defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial.

Con la revelación de este nuevo capítulo en el escándalo de la Ungrd surgen varios interrogantes: ¿qué tan valiosa puede resultar la información entregada por Sandra Ortiz para la Fiscalía?, ¿por qué la Fiscalía no ha aceptado su colaboración?, ¿qué tan seria y consistente podría ser la supuesta colaboración de la exconsejera?, ¿queda en entredicho la legitimidad de la elección del magistrado Fernández?

