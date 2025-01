Gustavo Petro dice que "Gobierno venezolano" le quitó a María Corina Machado derecho a ser elegida

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que el "Gobierno venezolano" le quitó a la líder opositora María Corina Machado el derecho a elegir y ser elegida, y defendió la decisión que tomó de mantener las relaciones diplomáticas con el líder chavista Nicolás Maduro.

"Mantendremos las relaciones diplomáticas no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo, cuando se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votará en libertad, después siguió la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina", expresó Petro en un extenso mensaje publicado en X.

El mandatario insistió en que su Gobierno buscará "un dialogo democrático en Colombia y en Venezuela", así como "el respeto de los pueblos".

"Denunciamos la violación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo", afirmó Petro, quien agregó que "las relaciones diplomáticas son para que los pueblos se unan y no sufran por las desaveniencias de sus gobiernos".

Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2025

Nicolás Maduro fue juramentado el viernes como presidente de Venezuela para el período 2025-2031 por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado.

La postura del Gobierno de Petro, que asegura que no hubo elecciones libres en Venezuela y aún no ha reconocido a Maduro como presidente, es mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera.

"No dejan de tener sed de sangre"

En su mensaje, Petro se volvió a referir a la idea de una intervención internacional para sacar del poder en Venezuela a Maduro, propuesta por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Uribe, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010, habló de la propuesta de intervención internacional este sábado en Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, tras la cuestionada investidura de Maduro el viernes.

"Pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres", expresó el exmandatario.

En ese sentido, Petro respondió que Uribe y su partido, el Centro Democrático, buscan que "los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos muertos".

Nicolás Maduro, autoproclamado presidente de Venezuela - Getty Images

"Tengo que decirlo con claridad, si algún día jóvenes colombianos y venezolanos se mataran entre sí en una guerra, habríamos cometido la mayor estupidez de la historia. La marca de sangre y venganza nos marcaría por generaciones venideras enteras", añadió el mandatario.

Igualmente, Petro volvió a pedir levantar los bloqueos contra Venezuela.

"Un bloqueo económico de un país sobre otro es abominable, y peor una invasión militar como tantas que hemos visto en el siglo 21", expresó.