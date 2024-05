Isabel Zuleta dice que idea de reelección no salió de Petro, sino "de la ciudadanía"

La congresista Isabel Zuleta habló en Noticias Caracol Ahora sobre la posible reelección del presidente Gustavo Petro, una idea que ella busca impulsar. La senadora del Pacto Histórico manifestó que “nosotros consideramos que el líder que debe continuar este proyecto político es Petro”.

Zuleta afirmó que esta es una idea que ella recogió de las calles, de las asambleas y los espacios en los cuales se reúnen los activistas: “No es una idea mía, es una idea de la ciudadanía. Tampoco es una idea del Pacto Histórico, no se ha conversado en la bancada y mucho menos es una idea del presidente”.

Además, la senadora sostuvo que “no se le ha permitido gobernar al presidente Gustavo Petro, que las reformas y el cambio por el que se llegó a la Presidencia de la República no ha sido posible ejecutarlos. Ha habido un montón de dificultades, no todas circunstanciales, sino adrede, de sectores políticos y, sobre todo, de la élite colombiana que no han permitido que se avance en este proyecto del cambio”.

La congresista aseguró que en un debate sobre la constituyente le preguntaron cuál era su candidato para el 2026: “Yo respondí con toda claridad, como siempre lo hago, ‘mi candidato es Gustavo Petro'. Yo quiero que se reelija este proyecto del cambio. Por primera vez a Colombia llegó un presidente de izquierda que realmente escucha a la población más afligida. Sabemos que en cuatro años no podemos avanzar en el proyecto de paz total, que hemos padecido violencias estructurales, hemos generado confianza y hemos definido una ruta clara para eliminar esas violencias estructurales”.

En cuanto al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la senadora recalcó que “cuando hay corruptos, este Gobierno, a diferencia de otros, ha sabido qué hacer. Lo que sí ha dicho el presidente Gustavo Petro es que inmediatamente se presente un acto de corrupción se van de este proyecto político porque no caben aquí. Además, se presenta todo el apoyo a la Fiscalía y a los entes que haya que prestarles el apoyo”.

Agregó que “nosotros no estamos ocultando la corrupción ni la suciedad como lo hacían otros gobiernos. Este Gobierno asume la responsabilidad de lo que ha pasado”.

