Iván Name no apoyó reforma pensional pero democracia es "aceptar decisiones de las mayorías" Iván Name admitió que no respaldó la iniciativa aprobada en Senado y espera que en Cámara se ajusten algunos aspectos. Y le envió un mensaje a Petro: “El presidente, él en su Palacio; y nosotros, en nuestro Capitolio".