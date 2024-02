Iván Name, presidente del Congreso, dice que el “Gobierno tiene equivocaciones muy grandes”

Una cruda radiografía de la situación política que hoy vive el país hizo en Noticias Caracol el presidente del Congreso, Iván Name, quien aseguró que las manifestaciones contra la Corte Suprema de Justicia y la campaña de desprestigio contra los magistrados están maltratando la institucionalidad, atentando contra la democracia y crean el riesgo de que se termine en una guerra civil.



Un aparte del diálogo con nuestro director, Juan Roberto Vargas.

Juan Roberto Vargas: ¿cómo arranca esta legislatura? Ya que usted ha hecho un llamado a que se respete la institucionalidad.

Iván Name: “Hay una frase que yo reitero con mucho respeto y es ‘reina la calma en el Senado de la República’. Usted no ha visto que esto sea un cuadrilátero de boxeadores, hay posiciones, pero en términos generales hay gran calma y tranquilidad”.

El presidente del Congreso agregó que “el país está crispado, está preocupado, la institucionalidad está maltratada, pero el Senado mantiene una serenidad que yo siento admirable”.

Juan Roberto Vargas: usted dice que una cosa es lo que pasa en el Congreso y otra lo que pasa en el país. ¿Quiénes están tratando inadecuadamente el país?

Iván Name: “Yo pienso que el Gobierno tiene equivocaciones muy grandes. Es completamente riesgoso que se esté convocando al debate en las calles, que fueron reemplazadas hace siglos por las instituciones. Por supuesto, la calle recibe el derecho fundamental a manifestarse, pero no puede ser un instrumento en el que se monten presiones para que las instituciones decidan. Las democracias tienen instituciones que deben funcionar sin ningún tipo de presión”.

Juan Roberto Vargas: usted dice que este tipo de convocatorias pueden acabar en una guerra civil. ¿Hasta allá podemos llegar?

Iván Name: “Parece que se nos olvida la historia. Una guerra civil necesita medio muerto (para iniciar). Las calles bloqueadas de la historia del hombre generan unos choques y una guerra que empieza por cualquier circunstancia. Por eso nosotros cambiamos hace siglos, la confrontación en las calles fue reemplazada por las instituciones”.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué piensa de los ministros que están hoy en día en el gabinete de Gustavo Petro?

Iván Name: “Son muy malos en su mayoría. El nivel de ejecución es claramente insuficiente”.

Juan Roberto Vargas: se vienen unas discusiones importantes para el país como lo son la reforma laboral, pensional y a la salud. ¿Si al Congreso le hacen marchas como las que hicieron a la Corte Suprema, usted como presidente qué hace?

Iván Name: “Nosotros no vamos a operar bajo presiones de nadie. Yo fui ponente de varias (reformas) de las que hoy van a cambiarse y considero necesario cambiarlas. Necesitamos reformas, pero ¿cuáles? No sabemos si las que nos presenta el Gobierno. (Serán) las que consideremos convenientes para el país”.