Iván Name, presidente del Senado, respondió a acusaciones de “engavetar” la reforma pensional

El presidente del Senado, Iván Name, a quien un sector del Pacto Histórico acusó de engavetar el trámite de la reforma pensional, explicó por qué aún no se agenda.



El senador Name ha señalado que él no está dilatando ningún proyecto ni ninguna discusión en el Congreso de la República, aclarando que no se ha podido discutir es por las diferencias que hay entre distintos congresistas sobre la reforma pensional, pero que se tienen que empezar a subsanar en los próximos días.

En la misma línea, el presidente del Senado ha señalado que el próximo lunes se van a reunir distintos congresistas precisamente para hablar sobre aquellos artículos que están teniendo todavía diferencias. Mientras esto se soluciona, la reforma pensional se va a aplazar por lo menos durante una semana.



“Nos han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones, perfectamente lo veo probable”, dijo Iván Name.

Reforma a la salud

Con el inicio de una nueva legislatura, empiezan también las cuentas del Gobierno que busca la aprobación de sus proyectos en el Congreso de la República. La reforma a la salud es clave.

Este viernes, 16 de febrero, iniciaron nuevamente las sesiones ordinarias del Congreso de la República y hay mucha expectativa por el futuro de los grandes proyectos que ha planteado el Gobierno, entre ellos la reforma a la salud.

En este semestre la atención estará principalmente en la Comisión Séptima de Senado, pues allí llega la reforma a la salud. En esa comisión, las cosas están bastante divididas y por eso se vivirá un punto de inflexión: o se impone el estilo duro y radical del gobierno o los partidos independientes y de oposición le ponen freno.

Por ahora, las fuerzas en esa comisión están de la siguiente manera: de 14 senadores que la componen, hay 6 votos garantizados para el Gobierno, los 3 del Pacto Histórico y los de la ASI, Comunes y el Verde. En contra están seguros 3, los del Centro Democrático y Colombia Justas Libres.

Sin embargo, no se tiene muy clara la posición que asumirán los otros cuatro senadores que son los del Partido Liberal, del Conservador y de la U; de esas tres colectividades depende que se apruebe o no esa reforma.