Juzgado ordena conservar todas las piezas retiradas del Museo Nacional como medida provisional

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y ordenó, como medida provisional, preservar todas las piezas que fueron retiradas de las exposiciones del Museo Nacional, garantizando su adecuada custodia y conservación. Además, la decisión judicial prohíbe retirar, desmontar o intervenir nuevas obras por su contenido sin que exista un acto administrativo que sustente la medida. La tutela fue interpuesta por el representante a la Cámara del Pacto Histórico Gabriel Becerra tras el polémico desmonte de las obras por parte del Ministerio de Cultura.

En la sentencia, el Juzgado indicó que "como medida provisional de protección, se ordena al Museo Nacional de Colombia que conserve la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones objeto de controversia en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación; se abstenga de destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas de cualquier forma mientras se decide de fondo la presente acción; se abstenga igualmente de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones".

Publicidad

Además, ordenó el Juzgado que el Museo "conserve el microperforado retirado del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz y se abstenga de intervenir o retirar cualquier otro elemento existente en dicho espacio sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones; que preserve integralmente los inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos relacionados con el retiro de las piezas y del microperforado; y que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita a este Despacho un informe detallado que contenga el listado completo de las piezas retiradas del Museo Nacional y del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz, indicando su ubicación actual, estado de conservación y la autoridad o dependencia que dispuso cada uno de los respectivos retiros".



Debate por desmonte te obras del Museo Nacional

Tras la llegada del nuevo Gobierno, varias piezas y obras del Museo Nacional relacionadas con la historia política de Colombia, el conflicto armado y la diversidad sexual fueron desmontadas. A través de sus redes sociales, la ministra de Cultura, Paola Hoguín, afirmó que la medida busca proteger y conservar el patrimonio cultural del país. Según explicó, la vocación institucional del Museo Nacional no es servir como herramienta de adoctrinamiento político. Como resultado de los cambios, espacios como la pared Hacer sociedad, que conmemora el asesinato de varios candidatos presidenciales, ahora solo exhiben la imagen de Luis Carlos Galán.



También fueron retiradas algunas obras de la sección dedicada a la comunidad LGBTIQ+ y materiales relacionados con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Expertos estiman que entre 30 y 50 piezas habrían sido desmontadas, sin que hasta ahora se conozcan criterios específicos que sustenten la decisión. “Fue una cosa que se hizo sin ningún criterio, de manera improvisada. Efectivamente, un funcionario del Ministerio de Cultura, al parecer, se acercó al Museo Nacional a ejecutar una orden, pero no se entiende ni siquiera lo que estaban ejecutando”, dijo en Noticias Caracol María Paz Gaviria, gestora y promotora cultural.



El Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que promueve estándares éticos y profesionales para los museos en el mundo, manifestó su preocupación por lo ocurrido y calificó las decisiones del Ministerio de Cultura como inesperadas. A esta preocupación se sumaron instituciones como los museos de Arte Moderno de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Tolima, así como el Museo Rayo. Las entidades cuestionaron el retiro de las obras, señalaron que existe poca claridad sobre lo sucedido y pidieron al Gobierno abrir un diálogo sobre la curaduría y la independencia de los procesos artísticos en los museos.

Publicidad

La decisión también motivó la realización de un plantón frente al Museo Nacional para exigir explicaciones sobre los cambios. Durante la jornada intervino la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), actuación que la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como excesiva.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias