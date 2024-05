Ministro Luis Fernando Velasco sobre Olmedo López: “No me asusta el ladrón de la UNGRD”

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, calificó de “ladrón” al exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien en diálogo con la revista Semana lo salpicó nuevamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Según López, en “lo que tengo, básicamente, y las reuniones a las que asistí, el doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país”.

“En la agenda, el doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba, de la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos”, aseguró el exdirector de la UNGRD.

Insistió en que “es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país”.

Frente a estas acusaciones, Luis Fernando Velasco dijo que está “esperando que el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres vaya a la Fiscalía, presente sus acusaciones, señale las fechas en donde supuestamente se hicieron ese tipo de complots para esquilmar al Estado colombiano y en ese momento entrará conmigo en un debate judicial, porque no tengo el menor temor para enfrentarlo, no me asusta el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos”.

Olmedo López también salpicó a Wadith Manzur

El exdirector de la UNGRD sostuvo en Semana que “el presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”.

Tras estos señalamientos, el congresista emitió un comunicado en la madrugada de este viernes 24 de mayo, en el que informó que denunció a Olmedo López ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de calumnia agravada.

Además, negó haber tenido cualquier tipo de relación con el exfuncionario y manifestó estar “tranquilo por mis actuaciones tanto como públicas como privadas”.

“Tengo la plena certeza que el señor Olmedo López le miente al país, con su método pretende generar caos buscando beneficiarse y construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel”, señaló.

El exdirector de la UNGRD ha insistido una y otra vez que lo que busca son beneficios judiciales a cambio de contarle su verdad a la justicia y al país.

