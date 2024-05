“Olmedo López es un criminal”, afirma Carlos Carrillo, director de la UNGRD

“Olmedo López, ya podemos decir que es un criminal, él ya ha pedido un principio de oportunidad, ya admite haber cometido unos delitos”, dijo Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD al hablar de algunas de las irregularidades que ha encontrado dentro de la unidad desde que asumió la gestión.

Ollas comunitarias

Sobre este escándalo, precisó que las ollas comunitarias nacieron “por la emergencia del 2022 y tiene mucho sentido”. El presidente Gustavo Petro había dado la orden de que se contrataran “con las juntas de acción comunal u organizaciones comunitarias de base”.

Sin embargo, el mismo jefe de Estado dijo que fue una “orden que di desobedecida, empecé a ver que hay funcionarios que desobedecen al presidente”.

Los recursos de las ollas comunitarias, según Carrillo, terminaron “en Uribia, donde el señor Olmedo tiene su corazón”.

“Olmedo López se la pasa todo el tiempo allá durante su periodo, además haciendo política con el alcalde de Uribia que lo ha defendido públicamente”, recalcó.

Carrillo reveló que “este contrato está abierto” y “no hay claridad sobre si estas raciones se entregaron completas. (…) Si hay incumplimiento del contratista lo podemos romper, pero es difícil saber qué se entregó”.

¿Personas de Olmedo López seguirían en la UNGRD?

Carrillo hizo serios señalamientos sobre los contratos que están apareciendo en la unidad. Según él, en lo que ha descubierto “cambia el documento de digitalizado a escaneado”.

“En la unidad pasan cosas muy extrañas, aparecen documentos que no estaban firmados y luego aparecen firmados, los folios no son consecutivos y me temo que algunas personas de Olmedo, Sneyder, de esta organización criminal, siguen dentro de la unidad, además con un sello poniendo firmas en donde no deberían estar”, precisó el director de la UNGRD.

Irregularidad dentro de la FIC

De acuerdo con Carrillo, “se hizo un trámite exprés que desfinanció una de las subdirecciones” de las FIC (Fondos de Inversión Colectiva).

“El 80% de los recursos terminaron en manos de dos corporaciones autónomas regionales (Corpoantioquia y Corpourabá) a los que les dieron 141 mil millones de pesos”, indicó.

Así mismo, mostró los documentos con los que se aprobaron dichos recursos, señalando que “las cartas están gemeleadas, cambia el monto y la corporación”.

“Es sumamente sospechoso y la celeridad con que se da el trámite. El 27 de febrero, dos días antes de que Olmedo López se vaya”, dijo.

Además, afirmó que “Sneyder Pinilla tenía desde el 14 de febrero la facultad de ordenar gasto de manera ilimitada sin revisión de la dirección general” y “firman a medianoche del 29, cuando ya iban de salida”.

Sobre ese dinero, Carrillo aseguró que “di la orden de no pagar esos recursos, pero sí están comprometidos”.

Corrupción en la UNGRD

Carrillo sostuvo que “los problemas de la Gestión de Riesgo no empezaron con Olmedo, el saqueo tampoco comenzó con Olmedo. Espero que este escándalo ayude a desentrañar esa maraña que hubo aquí. La unidad fue víctima también del escándalo de las víctimas en el gobierno Duque y eso aún falta por averiguarlo”.

No obstante, insistió en que “Olmedo López aceptó ser parte de una red de sobornos y corrupción. Fue Olmedo López quien firmó ese contrato de 130 mil millones de pesos de Cara ‘e Gato. Tengo una gran preocupación de aquí hubiera pasado algo extraño como pasó con otros contratos”.

Por eso pidió a su antecesor que “diga toda la verdad, no solamente del tema de los carrotanques, sino de todos los desastres que pudieron haber hecho durante ocho meses”.

