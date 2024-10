Minjusticia niega que alias Pichi sea gestor de paz, como lo dijo alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que el fugado criminal Oscar Camargo Ríos, alias Pichi, era gestor de paz del Gobierno Nacional. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le respondió al mandatario local y aseguró que este delincuente no hace parte de los gestores de paz.

>>> Vea más: Alcalde de Bucaramanga por fuga de Pichi: "Enfrentamos con pistolas de agua a criminales"

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , el alcalde de Bucaramanga aseguró: “Nos enteramos, tres meses después, de que alias Pichi había sido sacado de la cárcel, que estaba en prisión domiciliaria y que era gestor de paz. Hay un hermetismo y un manejo de la información, de manera confusa, y no hay claridad por parte del Gobierno Nacional frente a estos hechos”.

¿Qué le dijo al ministra de Justicia al alcalde de Bucaramanga?

Buitrago respondió que “nunca ha estado ese señor, que se llama Oscar Camargo, en la lista de los gestores de paz. Lo hemos dicho en todas las partes posibles y, por lo tanto, no puede haber una consideración de lo que nunca ha sido”.

Publicidad

La alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro aseguró que la fuga de alias Pichi no se debió a un problema de comunicación, sino que “la obligación de notificación es del despacho judicial. El despacho tiene que mandar el oficio en donde notifica una decisión de cancelación de detención domiciliaria. Si el juez no manda esa orden, nadie puede devolver al centro intramural a la persona que está con prisión domiciliaria”.

La ministra de Justicia agregó que “el Inpec envió siete alertas, verificó que el recluso rompió las reglas de la domiciliaria. Aquí, a quien le compete revocar esa domiciliaria es al juez y no al Inpec. Las revisiones se hicieron. Incluso ayer (jueves) se le tomó fotografía en el sitio al señor y, si no llega la notificación de revocatoria, el juez debía haber notificado de manera inmediata. La filtración de una decisión de un juez revocando una medida hace alerta para que las personas hagan lo que hicieron. Entonces, ¿quién filtró la decisión de revocatoria que no había salido ayer?”.

Publicidad

Última foto de alias Pichi antes de su fuga

Esta es la imagen a la que se refiere la ministra. Fue tomada el jueves, horas antes de que alias Pechi se fugara de la casa de Medellín donde cumplía una pena de 90 meses de prisión por concierto para delinquir. El beneficio había sido levantado y se había ordenado su traslado a la cárcel de Itagüi. ¿Quién le filtró esa información al criminal?

Alias Pichi, el delincuente más buscado en Santander - Foto: Inpec

Por último, la ministra Ángela María Buitrago aseguró que ya existen estrategias para dar con la recaptura de alias Pichi.

>>> Le puede interesar: Se fugó alias Pichi, el Pablo Escobar de Bucaramanga: le habían quitado casa por cárcel