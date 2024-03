Norma Hurtado dice que “no sería responsable” votar la reforma a la salud sin saber el costo fiscal

Sin empezar su discusión, la reforma a la salud empieza a tener nuevos tropiezos en la Comisión Séptima del Senado. Algunos congresistas amenazaron con no votar la iniciativa. ¿Cuál es la molestia de esos parlamentarios con el Ejecutivo?



El eje de la discusión radica en que, según algunos congresistas, todavía no hay claridad en los costos y las implicaciones fiscales de la reforma a la salud.

El 4 de marzo se conoció la respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición que fue interpuesto por la senadora Norma Hurtado. Según esa cartera, el Gobierno continúa estudiando el impacto fiscal del texto, es decir, que no saben con certeza cuánto costará la transición y el funcionamiento del nuevo sistema que propone el presidente Gustavo Petro.

El pasado jueves, una vez más, recibimos respuesta de @MinHacienda en relación al aval fiscal de la #ReformaALaSalud 🏥💰y su compatibilidad con el Marco Fiscal del Mediano Plazo. Indicaron que continúan estudiando su impacto fiscal. Por tanto, no sería responsable votar a… pic.twitter.com/yJuUNCz1qc — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) March 4, 2024

Para el Senado de la República, sin este concepto fiscal es imposible continuar la discusión de la reforma a la salud.

“No sería responsable votar de esta manera la reforma a la salud, porque lo que hoy tenemos es un estudio de factibilidades, no un concepto positivo del impacto en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué hemos venido solicitando? A través de diferentes oficios solicitamos cuáles van a ser los costos de la reforma. Se nos ha dicho que 140 billones de pesos. Hemos preguntado cuáles van a ser las nuevas fuentes de financiación, pero no las tenemos”, sostuvo Norma Hurtado, senadora del Partido de la U.