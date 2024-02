¿Hay plan tortuga en el Congreso para reformas del Gobierno?

¿Cómo van las reformas? Esta semana, la pensional no pudo ser debatida en el Congreso de la República por falta de quorum en dos sesiones y aún no se habla de radicar las ponencias de la reforma a la salud y la reforma laboral, que el mismo David Racero, del Pacto Histórico, propuso no priorizar.



Desde el interior del partido de Gobierno afirman que no hay ambiente para tramitar estas iniciativas y que en este momento no hay una estrategia definida o liderada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para sacarlas adelante.

En el primer tramo de la reforma a la salud funcionó en últimas el uno a uno, pero con lo sucedido con la reforma pensional quedó en evidencia que en el Senado el tema es distinto y que los liberales y conservadores están alejados del Gobierno.



“La oposición, por supuesto, tiene que hacer su trabajo como oposición. Ahora recuerden que, cuando nosotros éramos oposición, aquí estábamos para votar que no, pero nunca impusimos una operación tortuga”, señaló María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

Por el lado de la Alianza Verde, con la salida de Carlos Ramón González del DAPRE, el partido parece alejarse aún más del Gobierno. El próximo lunes en la tarde hay una reunión de bancada en la que varios, por lo menos seis congresistas, dicen, van a pedir la declaratoria de independencia.

Sin embargo, hay voces que podrían bajar el tono por una razón: la próxima presidencia de la Cámara de Representantes corresponde a este partido y ya hay algunos congresistas, como Katherine Miranda y Santiago Osorio, acercándose al Gobierno, a Laura Sarabia, para ganarse este apoyo.