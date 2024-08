Parálisis en el Senado por falta de recursos: le adeudan cerca de $2.000 millones

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, asegura que en este momento les están adeudando cerca de 2.000 millones de pesos que no se han girado desde el pasado 20 de julio.

¿Cuáles son los temas que se han visto más afectados por la falta de recursos en el Senado?

El funcionamiento del Canal Congreso: es decir, la transmisión de las plenarias, tanto en la señal abierta como en las plataformas digitales.



El Noticiero del Senado.



El funcionamiento de la Gaceta del Congreso: es decir, donde se publican los proyectos. Esto es importante porque, según la ley quinta, si los proyectos no se publican en esta plataforma, no se pueden debatir.

“Hoy, el Senado de la República, rama importante del poder público, está paralizado porque no ha podido publicar más de 130 proyectos radicados. Hoy se reunió de emergencia la Comisión de Administración y le envió comunicación al ministro de Hacienda. Hoy me comuniqué con el director de Presupuesto y hasta ahora no se han girado los recursos”, aseguró Efraín Cepeda.

El presidente del Senado recalcó que se tiene que respetar al Congreso y que ellos no son una entidad del Gobierno nacional, sino un órgano independiente.

Un punto de los que más afana al presidente del Senado tiene que ver con el Noticiero del Senado, ya que la plata para funcionamiento solamente está garantizada hasta el 30 de agosto de 2024, según explicó.

