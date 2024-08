Senador Iván Name regresó al Congreso tras días incapacitado: "Demostraré mi inocencia"

Tras varios días de ausencia en el Congreso de la República por una incapacidad médica, el senador Iván Name regresó a su labor y aseguró que demostrará su inocencia y hará lo posible para "destruir las mentiras" que se han creado alrededor de él y que lo vinculan con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

"Voy a asumir frente a las acusaciones de la banda criminal que las ha formulado, destruir todas sus falacias y demostrar la inocencia, porque lo que montaron los desfalcadores de dos billones de pesos, con un espectáculo mediático y configurando una banda de delincuentes conocidos ya porque ya habían estado condenados y extraditados algunos de ellos", afirmó el senador Iván Name.

El funcionario agregó que "me honro en concurrir en cuanto me llamen a la Corte Suprema de Justicia. No huiré, no me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia porque no he manchado el Congreso".

