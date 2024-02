Premio Nobel de Paz 2024: ¿qué posibilidades hay de que el presidente Gustavo Petro lo gane?

En la mañana de este jueves, 1 de febrero, se conoció que el presidente Gustavo Petro fue nominado al Premio Nobel de Paz 2024 por el diputado ecologista noruego Rasmus Hansson y las reacciones al respecto no se hicieron esperar.



Según reveló Rasmus Hansson, uno de los tres diputados de Los Verdes en el Parlamento noruego, su nominación del mandatario se debe a que lo considera una “inspiración” para el mundo: "Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia".

Manuel Alejandro Rayran, internacionalista de la Universidad Externado, se refirió a esta nominación y a las posibilidades de que el presidente Gustavo Petro gane el Nobel de Paz 2024.

“Digamos que aquí es importante que el premio a la paz se confiera a esa persona que ha trabajado de manera sistemática en términos de la paz y pues, sin duda alguna, el presidente Petro, por su pasado, por todo el tema de la desmovilización del M-19, que se comprometió a rectificar sus acciones, de hacer política a través del ejercicio político y los votos y no por otros mecanismos, creo que es un claro ejemplo”, comentó el experto en Noticias Caracol.

Sin embargo, Rayran fue claro en señalar que “estas asignaciones o los premios de Nobel de Paz no a todo el mundo le caen bien". Explicó que "no hay que olvidar que, en el año 2009, por ejemplo, a un año de estar gobernando Barack Obama se ganó el premio Nobel de Paz y muchos lo criticaban, pues porque no había hecho gran cosa para el tema de paz y estaba en medio, además, de un escándalo por uso de drones Medio Oriente. Entonces, pues digamos que puede que tenga una posibilidad, pero también es importante dejar claro que para la elección de esa persona al premio Nobel de Paz requiere un camino mucho más amplio, que hay una cantidad amplia de nominaciones”.



Así las cosas, dijo Rayran en Noticias Caracol, “puede existir la posibilidad, sin duda alguna, por todo el pasado del presidente, porque igual durante su gobierno ha planteado el tema de la paz total, la apuesta de la paz total a pesar de que ha tenido dificultades. Creo que esta postulación de un parlamentario noruego puede tener la posibilidad, pero eso también depende de qué otros candidatos estén en la lista de nominados”.

Hoy es el último día de plazo para proponer candidatos al Premio Nobel de Paz 2024, que será entregado en diciembre. De momento los nombres solo se conocen si quienes los nominan los revelan.