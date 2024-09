José Fernando Reyes, presidente de Corte Constitucional: "No vengo de clanes políticos"

En diálogo con el director de Noticias Caracol , Juan Roberto Vargas, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, salió en defensa de su homólogo de la Corte Suprema de Justicia, que fue descalificado por el jefe de Estado, Gustavo Petro. El magistrado habló a pocas horas de iniciarse en Manizales una cumbre que reúne a las cabezas más importantes de la rama judicial y de los organismos de control.

¿Qué tanta presión hay sobre la Corte Constitucional, que tiene que tomar una cantidad de decisiones en temas que nos afectan a todos los colombianos?

Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe cuáles son mis estudios ni me trayectoria en la rama judicial, los libros que me he leído en la vida. Yo no sé ella cuántos habrá leído de los que me he leído, y cada que puede habla en contra mía. Inclusive, en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba, pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida, y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial durante 38 años el año entrante.

A ella le digo, dese la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada y tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con la verdad.

Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte, de los magistrados, tienen libertad de expresión. Inclusive, el presidente.

¿Qué puede decir sobre el presidente Petro, que ha sido tan vehemente en sus llamados a la Corte?

¿Qué tal que el presidente no pudiera estar molesto? ¿Qué tal que el presidente no pudiera hablar y disentir de la de la Corte?, esto no sería una democracia y nosotros no seríamos los magistrados.

A propósito de los insultos, usted habla de la forma y dice que eso no puede ser.

Sobre todo, lo digo a partir de la descalificación que hizo (el presidente Gustavo Petro) de mi colega, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, que lleva 32 años de juez y que inició siendo un modesto locutor en Quibdó, y que, gracias a su mamá, que fue una maestra, pudo estudiar en una universidad capitalina y luego volvió a su tierra y fue juez, fue magistrado allá y luego en Bogotá, y que ha hecho una carrera limpísima.

¿Cómo reciben ustedes como magistrados que el presidente de la República se refiera de la forma en que lo hizo al presidente de la Corte Suprema?

Que vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, "que no se puede entender cómo un negro sea conservador", es algo que irrespeta al individuo, irrespeta a la persona, arrasa con su dignidad. Eso me parece muy triste y me parece muy triste viniendo del primer mandatario de la nación, del señor presidente de la República, del que uno esperaría siempre buenas razones.

Usted le dijo en esa entrevista a El Tiempo el fin de semana: “Los jueces no fallamos con base en los gritos que den en la plaza de Bolívar. Los jueces no reclaman aplausos para sus fallos, solo respeto y el acatamiento debido”. Sin embargo, el presidente de la República dice: “Yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional”. ¿Qué opina de eso?

Sí, vuelvo y le repito, el presidente está en el ejercicio de su poder y él es un personaje público que siempre ha convocado a la plaza pública para que lo apoye. No podía hacer nada distinto antes y ahora, y que la gente se manifieste es lo que hace viva la democracia. Que la gente le diga a la Corte ‘mire, no vayan a echar abajo esta ley porque tiene tales y cuales beneficios’, y la Corte escucha eso y lo respeta. Pero si al final la Corte, en el examen tanto de lo formal como lo sustantivo, encuentra que la reforma no respetó los caminos constitucionales de la deliberación parlamentaria, o que sustancialmente afecta algún principio de derecho constitucional, pues la Corte tendrá que declarar.

¿Qué opina sobre que el Gobierno actual le haya dado durísimo a la Corte con los fallos sobre el tema de la reforma tributaria y puntualmente de las regalías?

Le voy a responder con una anécdota del maestro Carlos Gaviria Díaz, sin duda, uno de los de los magistrados más ecuánimes y potentes de la Corte Constitucional.

Alguna vez en una cuestión de carácter económico y tributario, falló la Corte Constitucional y eso generaba un tremendo problema económico y social. El presidente Santos fue a donde el presidente Gaviria a decirle "mire, esa sentencia me está generando este tremendo problema, este tremendo hueco", y el entonces presidente de la Corte, Carlos Gaviria, le dijo "mire, presidente, la Corte ya hizo lo suyo. Ese tema de los recursos y del hueco fiscal es problema suyo, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, haga usted el suyo".

¿Usted invoca esa frase hoy? ¿Se la invoca al presidente Petro?

Sí, por supuesto. Ya hicimos nuestro trabajo.

¿Colegas de la Corte Constitucional le han manifestado algún tipo de temor o de incomodidad por la presión mediática del Gobierno?

Nunca, en ese ambiente distendido, pero tampoco en el ambiente formal de la deliberación, he escuchado que alguno haya recibido una presión o que se sienta presionado. Los jueces tienen que estar preparados para recibir presiones, ataques y descalificaciones.

¿Cómo está la Corte en materia de tutelas?

La tutela es, sin duda, el éxito de la Constitución del 91. Cuando usted le pregunta a la gente si confía en la tutela, los porcentajes siempre son superiores al 80%.

¿Qué tanto se cumplen en las tutelas en Colombia?

Hay unos niveles altos de incumplimiento, sobre todo en sentencias estructurales. Le hablo de la salud: este sigue siendo un problema absolutamente acuciante. Hay una sala especial en la Corte que sigue el tema de salud y hay unas funciones que solo trabajan 24/7para una sentencia.

Está la sentencia de los desplazados y hay un grupo de personas también que trabajan 24/7. Esa sentencia conmemoró 20 años hace unos meses y no es que no haya servido para nada, pero nos falta mucho camino por andar.

El derecho de petición sigue siendo el derecho más violentado. La de la niñez wayú, es una calamidad que los niños se sigan muriendo de hambre. La de los reincorporados y la de los líderes sociales asesinados.

¿No da tristeza que esos son los temas gruesos del país y no se cumplen las sentencias?

La señora procuradora acaba de inaugurar, hace un mes, una delegada que nos va a apoyar el trabajo de la Corte en el seguimiento de las tutelas.

¿Cuál es la diferencia? Que la que la procuradora tiene dientes para sancionar y suspender disciplinariamente a los funcionarios que incumplen las tutelas.

