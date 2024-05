Petro anuncia rompimiento de relaciones con Israel: acusa de genocida a Netanyahu

El presidente Gustavo Petro anunció que este jueves, 2 de mayo de 2024, se romperán las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel y tildó a Benjamín Netanyahu de "genocida".



“El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida”, aseguró el mandatario de los colombianos.

El jefe de Estado hizo el anuncio durante su discurso en la Plaza de Bolívar, en medio de las marchas del 1 de mayo, en relación a la arremetida de Israel en Gaza. Aseguró que el mundo no puede llegar a las épocas del exterminio de un pueblo entero.

"Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", remarcó Gustavo Petro.

En ese sentido, el presidente de Colombia sentenció que, "si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir".

#ÚLTIMAHORA | Presidente Petro anuncia rompimiento de relaciones con Israel: "Si muere Palestina, muere la humanidad. No la vamos a dejar morir".



Israel inició una ofensiva en la Franja de Gaza que ha dejado miles de muertos, luego de que el grupo islamista Hamás ejecutara un ataque el 7 de octubre de 2023 contra el país judío que mató a 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP de cifras oficiales israelíes.

Israel ha matado al menos a 34.500 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás.

Rechazo a la guerra en Gaza y apoyo a Palestina

La guerra en Gaza ha desatado rechazo en distintas partes del mundo y ha desatado protestas en favor de Palestina.

De hecho, unas 300 personas fueron detenidas en una intervención policial contra manifestantes en universidades neoyorquinas como Columbia, corazón de las protestas propalestinas que se han extendido por Estados Unidos, anunció el alcalde de Nueva York, que acusó a personas ajenas al centro de querer sembrar el "caos".

"Aproximadamente 300 personas fueron detenidas en la Universidad de Columbia y el City College", dijo este miércoles el alcalde Eric Adams, en una conferencia de prensa rodeado de funcionarios del Departamento de Policía de la ciudad (NYPD).