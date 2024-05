Presidente Petro habría pedido la renuncia de Sandra Ortiz y Andrés Idárraga

Durante la tarde de este viernes, 3 de mayo de 2024, una alta fuente de la Casa de Nariño le comunicó a Noticias Caracol que el presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia a Sandra Ortiz, consejera para las Regiones, y a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia.

La solicitud del presidente Gustavo Petro fue tomada en el marco del avance de las investigaciones por presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Desde un evento que se desarrolla en Huila, el presidente Gustavo Petro se refirió a los presuntos actos de corrupción dentro del Gobierno.

“Amanecí con una noticia fea, a los presidentes les debe pasar mucho, pero a mí no me gusta que me pase. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios, no puedo ser yo el juez, de corrupción en el gobierno del cambio. Ya sabemos que la marca política, el color de la bandera no inhibe el que este tipo de cosas se produzcan. En cualquier ser humano esto de la codicia rápida daña el corazón”, manifestó el jefe de Estado.

Según Petro, estos actos “establecen agendas paralelas cuyo objetivo no es cumplir el programa de Gobierno, que es para lo que los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente y al querer hacerlo se tiran el programa de Gobierno. No tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales, no puedo hacer procesos judiciales porque ahí sí me dirían dictador con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones”.

El presidente Gustavo Petro les pidió a la consejera para las Regiones y al secretario de Transparencia que se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones, tras escándalo por presunto caso de corrupción en la UNGRD.



