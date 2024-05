Presidente Petro: “Les da rabia mi color de piel y que haya nacido en una humilde vivienda"

Durante su discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, tras participar en las marchas del 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro afirmó que hay quienes le tienen “rabia por mi color de piel”.

>>> “Uribe se equivocó de cabo a rabo” con su política laboral, afirma presidente Petro

Hay “gente que siente egoísmo social porque un pobre tenga mejor salario o porque un presidente de la República no tenga el apellido de los brillantes hijos de los esclavistas de Colombia”, afirmó.

Acto seguido, Petro sostuvo que “les da rabia mi color de piel, les da rabia que haya nacido en una humilde vivienda, les da rabia que haya estudiado en una escuela pública, les da rabia que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público, que con mucho orgullo ha dado tres presidentes de la República y un premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez”.

Publicidad

“No les gusta para nada que no me llame Pastrana, que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa seudo aristocracia indolente vestida de esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo”, afirmó al término de las marchas del 1 de mayo.

>>> Petro anuncia rompimiento de relaciones con Israel: acusa de genocida a Netanyahu