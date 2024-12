Presidente Gustavo Petro le pide la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla , ministro de Hacienda, días después de que Noticias Caracol emitiera dos informes que comprometen al saliente funcionario con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno porque yo los denuncié antes que nadie, y por centenares, y porque había ordenado que no se entregaran desde el primer día de mi gobierno, y porque no se hicieron los giros pretendidos desde la UNGRD, dado que yo mismo pedí la renuncia de Olmedo (López), el bandido y traidor", escribió el mandatario en un extenso mensaje compartido en sus redes sociales.

El gobernante aseguró que espera la renuncia de Ricardo Bonilla, "no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente este gobierno (...) espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa".

Ricardo Bonilla se va tras revelaciones de Noticias Caracol

La decisión del jefe de Estado coincide con los dos reportajes emitidos por este noticiero, el primero el viernes 29 de marzo y el segundo, el domingo 1 de diciembre de 2024. En ambos, se revelaron audios de la declaración que María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, entregó en la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

Específicamente, Benavides reveló ante una fiscal detalles de una operación exprés ocurrida en diciembre de 2023 para aprobar, en menos de diez días, multimillonarios créditos que necesitaba el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la exasesora de Ricardo Bonilla, para conseguirlo, tres altos funcionarios de la Casa de Nariño habrían hecho un acuerdo para comprar congresistas a través de contratos con la UNGRD por 92.000 millones de pesos.

Publicidad

Dicha versión ratificaría lo que ya habían afirmado Olmedo López y Sneyder Pinilla, y compromete de forma directa al hasta ahora ministro de Hacienda y al también exministro del Interior Luis Fernando Velasco, así como al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

“El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘Ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, se escucha en uno de los audios de la declaración de Benavides ante la Fiscalía.

La “tarea”, acorde con Benavides, arrancó el 6 de diciembre de 2023. El Palacio de Nariño necesitaba que la comisión interparlamentaria de crédito público, integrada por congresistas, diera concepto favorable a créditos internacionales que sumaban un poco más de 1.000 millones de dólares. El problema para el gobierno fue que ese día los parlamentarios solo avalaron uno de los siete créditos.

Según reseñó María Alejandra Benavides, para conseguir la aprobación de los créditos restantes se convocó a una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda con la presencia de Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo. El acuerdo al que se llegó, de acuerdo con la exasesora, fue acelerar la aceitada de los congresistas a través de contratos en la UNGRD.

Publicidad

“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmo Benavides.

Lo que ocurrió después fue que el ministro de Hacienda expidió la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, en la que transfirió 700.000 millones de pesos a la UNGRD. Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, de esa partida presupuestal saldrían 92.000 millones en contratos direccionados para los congresistas.

Publicidad

El abogado de Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, reaccionó: “Estamos separando peras de manzanas. Se ha dicho que el ministro favoreció tres contratos por 92.000 millones de pesos para conseguir votos de la Comisión de Crédito Público. En las audiencias que tuvo la defensa ante el Tribunal de Bogotá, logramos avalar pruebas que señalan lo siguiente: no hubo contratos y, por lo tanto, no se entregó un solo peso. El ministro no se entiende con ningún contratista, se trató de proyectos tramitados antes de ser ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y lo que hizo, como hace con todos los proyectos, fue el seguimiento sobre la marcha de estos proyectos”.