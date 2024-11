Exclusivo: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, declaró contra el Minhacienda

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció un testimonio clave en la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata del testimonio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En su declaración afirmó que el ministro sabía lo que ocurría.

“El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, es una de las frases de Benavides a la Fiscalía.

Hasta hoy solamente habían declarado contra el ministro los exfuncionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, sobre una supuesta operación de compra de congresistas para aprobar los créditos internacionales de la nación.

A esos testimonios se suma, ahora, el de su mano derecha, Benavides, que deja a Bonilla muy mal parado.

Fiscal: ¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?

María Alejandra Benavides: Sí señora, él lo sabía

Fiscal: ¿Por qué lo sabía?

María Alejandra Benavides: Porque el 3 de enero cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo: mire en diciembre pasó esto. Yo mandé unos contactos, el señor Sneyder luego me dijo: la última semana de diciembre que no se ha movido. Que ya habían hablado con ellos pero que ya, o sea... Fiscal, yo insisto: todo absolutamente todo necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no (inaudible) sola.

Esta operación de compra de congresistas se habría dado a mediados de diciembre de 2023, porque el gobierno necesitaba que la comisión de crédito público aprobara unos préstamos muy onerosos para la nación. Para aceitar a los congresistas, según las pruebas en el expediente, desde el Ministerio de Hacienda supuestamente se dio la orden de direccionar tres contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra (Córdoba); Saravena (Arauca), y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

Olmedo López le explicó a la Corte Suprema de Justicia cómo funcionaba desde la Casa de Nariño esta operación de compra de votos: “El cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos, en un acuerdo preestablecido de ellos donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso, de congresistas, se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir, o leyes, o cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera”

Las declaraciones de María Alejandra Benavides conocidas por Noticias Caracol ratifican lo que ya venían denunciando Pinilla y López. El valor de este testimonio es que ella fue testigo directo de esta operación que hoy tiene a seis congresistas en indagatoria ante la Corte. Benavides fue enfática en que el ministro Bonilla siempre supo que eran los congresistas los que estaban poniendo a sus contratistas.

Fiscal: ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?

María Alejandra Benavides: Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos.

Fiscal: Usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro

María Alejandra Benavides: No señora, lo único que yo sabía era eso. Yo de plata no sé. Y haría mal diciéndole mentiras, yo de plata no sé.

La testigo contó que en la supuesta operación de compra de congresistas arrancó a comienzos de diciembre y que de esta sabía tanto el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo. El intermediario en la UNGRD era Pinilla.

Fiscal: Y Jaime Ramirez Cobo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios, de los encargados de la contratación?

María Alejandra Benavides: Él 11 de diciembre fue quien me pidió contactos.

Fiscal: ¿Él tuvo esos contactos?

María Alejandra Benavides: Yo a él le mandé unos contactos el 11 y luego el 16 yo pedí los otros contactos.

Abogado: Aclara, señora fiscal, aclara ese tema de los contactos. ¿Cuáles son los momentos en que enviaste contactos?

María Alejandra Benavides: El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco, la que le hacen a él por su gestión. Y él sabe de la urgencia, él sabe que el ministro (Ricardo Bonilla) va a cambiar una cosa por otra. Entonces, él es el que pide los contactos pa llamar, es él. Pero el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago con Sneyder Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos de chat de Jaime (Ramírez Cobo), es pedirselos a los congresistas, porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión (de crédito público), que era los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iban a salir (los contratos). Era la gestión que me habían pedido que hiciera.

Benavides insistió en señalar que su exjefe, el ministro Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, trabajaban coordinados.

Fiscal: El ministro Velasco sabía que a usted le habían dado los contactos de las personas en los territorios? que iban a ejecutar o a tramitar esos contratos allá?

María Alejandra Benavides: Yo no lo sé a ciencia cierta. Yo lo que sé es que el ministro Bonilla no hacía nada sin que el ministro Velasco supiera o Jaime supiera. Para el ministro Bonilla era fundamental que alguien más supiera qué estaba pasando. Por eso Velasco se la pasaba en el ministerio de Hacienda, por eso él me decía habla con Jaime, almuerza con Jaime. Lo que j.. Era por eso. El ministro Bonilla tenía era afán, de que de alguna forma él no lo hacía solo.

Fiscal: Cuando el ministro Velasco entraba al ministerio de Haciendo tenía que registrarse o era puerta blanca, no dejaba registros..

Maria Alejandra Benavides: No recuerdo registros. Lo bueno es que en las reuniones, por ejemplo, en la reunión del 6 de diciembre su asesor entró después que él, entonces su asesor si se tuvo que registrar abajo en la entrada.

Fiscal: Y en el caso de Jaime Ramírez Cobo?

María Alejandra Benavides: Fiscal, no lo sé. Pero por el tiempo que yo estuve en Hacienda es muy probable que Jaime se tuviera que anunciar.

La fiscalía indagó específicamente por la participación del exministro Velasco:

Fiscal: Y cómo fue la participación del ministro Velasco en esos contratos? ¿Él tuvo algo a cambio? ¿Qué pasó ahí?

María Alejandra Benavides: Fiscal, yo... lo que yo sé es que el 6 de diciembre pasó esto. El ministro Velasco entró en la actuación porque "El ministro Bonilla fue el que empezó el direccionamiento. Velasco sabía de él y él iba a ayudar en esto pero no lo hizo al final. Igual que Jaime Ramírez Cobo. Ellos no terminaron dando frutos para que los congresistas dijeran algo. Por esto fue el ministro el que tuvo que hacerlo directamente con la Unidad de Gestión de Riesgo el 15 de diciembre".

Fiscal: A qué te refieres tú con que Velasco iba a ayudar pero no dio frutos?

Benavides señaló que los congresistas habían puesto una fecha perentoria para saber si el gobierno les iba a cumplir o no y que de eso dependían los votos para la aprobación de los créditos.

María Alejandra Benavides: La reunión con Velasco fue el 6 de diciembre. El 11 Jaime (Ramírez Cobo) trató de pegarse, él tenía una instrucción, no lo sé. No sé si era por eso o por qué. Por eso yo hablo con él, por eso toda esta semana yo habló con él, del 12 al 14, ustedes pueden verlo. Entonces, claro que Velasco sabía, claro que ellos tenían presente esto. "El 16 de diciembre, hasta el sábado había plazo y los congresistas eran los que todo el tiempo por WhatsApp eran los que me decían: ‘Allá no contestan, no han dicho nada, María Alejandra no ha pasado nada’. Y ese no ha pasado nada era lo que yo entendía como que la gestión de ellos no nos daba los frutos. No era calmar un congresista. A mi Andrea Ramírez desde el primer día me dijo: tú te entiendes con el Congreso, y ¿Qué significa eso?: garantizar la gobernabilidad".

Andrea Ramírez, a la que se refiere Benavides, sería la funcionaria del ministerio de Hacienda que llevaba años como enlace de esa cartera con el Congreso. Sin embargo, estaba en licencia de maternidad y por eso Benavides la reemplazó en sus funciones.

Fiscal: ¿Y Andrea Ramírez se enteró de la existencia de unos contactos para el direccionamiento de la contratación?

María Alejandra Benavides: Yo en diciembre tuve una reunión con ella, el primero de diciembre tuve una reunión con ella en la que yo le dije, yo le dije que habían tres cupos indicativos, que eran para tales congresistas. Yo se lo dije, ella lo sabía.

María Alejandra Benavides hoy es pieza clave para la Fiscalía para aclarar la responsabilidad del ministro Bonilla y de otros altos funcionarios en este caso. Su colaboración está siendo valorada en el marco de una negociación con la justicia. En todo caso, fuentes cercanas a la investigación señalaron que Benavides afronta serios problemas de seguridad y que debe ser protegida por el Estado.

Aunque Bonilla ha negado todo, esta confesión de María Alejandra Benavides cuestiona seriamente su versión de que nunca supo de nada irregular.

Consultamos al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y al exministro del interior Luis Fernando Velasco sobre la declaración de Benavides.

El ministro Bonilla respondió a través de un mensaje de WhatsApp en el que dijo, “hablé con mis abogados, no puedo hacer declaraciones”.