Exclusivo: nuevos audios de María Alejandra Benavides sobre Ricardo Bonilla, Velasco y Jaime Ramírez

Noticias Caracol revela este domingo 1 de diciembre nuevos audios de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla , en los que contó a la Fiscalía General de la Nación sobre un pacto entre el ministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas.

Benavides, exasesora y mano derecha de Bonilla, le contó a la Fiscalía detalles de una operación exprés en diciembre de 2023 para aprobar en menos de diez días los multimillonarios créditos que necesitaba el gobierno.

Lea también: Exclusivo: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, declaró contra el Minhacienda

Según Benavides, para conseguirlo, tres altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la unidad de gestión de riesgo por 92.000 millones de pesos.

Publicidad

Esta versión ratifica lo que ya habían señalado los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López y Sneyder Pinilla, y compromete seriamente al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

“El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, dice uno de los audios de la declaración de Benavides a la Fiscalía.

Publicidad

Exasesora del ministro Ricardo Bonilla, Alejandra Benavides. Colprensa - Redes sociales

La carrera contra el tiempo, según Benavides, arrancó ese 6 de diciembre de 2023. El gobierno necesitaba que la comisión interparlamentaria de crédito público, integrada por congresistas, diera concepto favorable a créditos internacionales que sumaban un poco más de 1.000 millones de dólares. El problema para el gobierno fue que ese día los congresistas sólo avalaron uno de los siete créditos.

Según contó Benavides, para conseguir la aprobación de los créditos restantes se convocó a una reunión de última hora en el ministerio de Hacienda con la presencia del jefe de esa cartera Ricardo Bonilla, el ministro del interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. El acuerdo al que se llegó, según Benavides, fue acelerar la aceitada de los congresistas a través de contratos en la unidad de gestión de riesgo.

Lea también: Presidente Gustavo Petro sale en defensa del minhacienda Ricardo Bonilla en medio del caso de UNGRD

Publicidad

“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, dice el testimonio de Benavides.

Sneyder Pinilla escribió en redes, cuando fungía en la UNGRD, “nos tomamos Sabana de Torres” y “volvimos con más fuerza” - Colprensa

Publicidad

La resolución 3202 del Ministerio de Hacienda

Lo que ocurrió después fue que el ministro de Hacienda expidió la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, en la que transfirió 700.000 millones de pesos a la UNGRD. según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, de esa partida presupuestal saldrían 92.000 millones en contratos direccionados para los congresistas.

Benavides no solo ratificó esa versión sino que dio detalles de lo que ocurrió el 11 de diciembre de 2023, un día antes de que se volviera a convocar la comisión interparlamentaria.

Lea también: Las coincidencias en los testimonios sobre Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD

“Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Jaime sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos. Él sabía que tenían que salir. Y Velasco también, los tenían clarísimos. Por lo tanto, yo después de que Jaime tuviese la tabla, sigo hablando con él. 11 de diciembre. Yo le digo a las 2:55 de la tarde: ‘¿Te la llevo con nombres o sin nombres?’. Y él me responde a las 2:56: ‘Con nombres ocultos jaja’”, contó la exasesora del Minhacienda.

Publicidad

Entre tres y siete años de cárcel pagarían Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y otros tres involucrados - Noticias Caracol

La tabla a la que se refiere Benavides es la misma que Olmedo López le envió el 12 de diciembre de 2023 a Sneyder Pinilla detallando la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en tres contratos en Cotorra (Córdoba); Saravena (Arauca), y en Carmen de Bolívar (Bolívar). Ese cuadro llegó a los directivos de la unidad de gestión de riesgo a través de Jaime Ramírez Cobo.

Publicidad

Benavides le contó a la Fiscalía que después del intercambio de chats con Ramírez Cobo ella comenzó a contactar a congresistas: “¿Qué hago en ese momento? le escribo a Karen Manrique quien era la mayor interesada en el proyecto Arauca”.

El nombre de Karen Manrique, congresista por las curules de paz, ya había sido mencionado por Olmedo López en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia. La representante -según Olmedo- fue la encargada de coordinar las gestiones de esos contratos en nombre de varios congresistas que hoy están llamados a indagatoria por la Corte.

“Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente y un periodo después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos. En un hecho donde el ministro, cuando tuvo o tuve agenda con él, manifestó de que se trataba y por qué había que entregar esos contratos” fue lo que dijo Olmedo a la Corte, otra declaración revelada, en su momento, por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en exclusiva.

Lea también: "Puedo cometer errores, pero no delitos": ministro Ricardo Bonilla se pronuncia sobre caso UNGRD

Publicidad

La estrategia parece haber dado frutos pues el 12 de diciembre los congresistas de la comisión de crédito público destrabaron cinco de los créditos estancados que necesitaba el gobierno.

Según el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en los celulares reposan conversaciones con altos funcionarios del Gobierno Petro - Mariano Vimos/Colprensa

Publicidad

Sin embargo, ese día los congresistas Wadith Manzur y Julián Peinado se atravesaron a la aprobación del último de los créditos por 150 millones de dólares para que lo ejecutara la financiera de desarrollo territorial, Findeter. para sacarlo adelante solo quedaba un día de sesión: el 15 de diciembre.

En su testimonio Benavides le contó a la fiscalía que las gestiones que le estaban ordenando hacer la tenían preocupada. Por eso, dijo, le pidió una reunión a Andrea Ramírez, otra de las asesoras del ministro de Hacienda que por esos días estaba en licencia de maternidad. “Ese día le digo: ‘Andrea, tenemos que hablar de esto’. Me dijo: ‘Ok, ¿qué quieres saber?’. Porque para ella, ella me estaba tirando papitas y la lenta era yo. Pero eso no era lenta. Yo estaba preocupada con lo que me estaban dando”.

Según Benavides, su compañera le indicó qué debía hacer: “‘Todo, absolutamente todo lo que tu hagas con esto, él lo tiene que saber. El ministro tiene que saberlo’".

Wadith Manzur y Julián Peinado. Colprensa

Publicidad

Benavides le contó a la fiscalía lo que tuvo que hacer el 15 de diciembre para conseguir los votos de los congresistas que faltaban para destrabar el único crédito que quedaba por ser avalado: “El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago con Sneyder Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos de chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión, que era los que iban a votar. Y que yo se los pidieran a ellos específicamente, era mostrarles que sí iba a salir. Era la gestión que me habían pedido que hiciera”.

Lea también: Reacciones tras testimonio de exasesora de Ricardo Bonilla sobre caso UNGRD, ¿qué dice el Gobierno?

Publicidad

Es decir, que mientras los congresistas sesionaban, Benavides les pedía los contactos de los contratistas como prueba de que el gobierno estaba haciendo las gestiones y les iba a cumplir con la entrega de los contratos. El resultado: ese día los congresistas avalaron el crédito que faltaba sin ningún reparo.

Con su testimonio, Benavides avanza en una negociación con la justicia. Por cuenta de ello, ha sufrido serias amenazas contra su vida.

Sobre estas declaraciones, el ministro de Hacienda publicó un trino en su cuenta de X y señaló: "confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores pero no delitos".

El exministro Velasco, por su parte, dijo a Noticias Caracol vía chat que: "Todo el gobierno y el Congreso sabía que había dificultades en la aprobación de los cupos de endeudamiento y ese tema siempre ha sido del resorte del Ministerio de Hacienda".

Publicidad

Los congresistas mencionados, aunque han defendido su inocencia, están rindiendo indagatoria ante la Corte.