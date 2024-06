Presuntas chuzadas desde la Casa de Nariño: uno de los señalados se defiende

René Guarín, jefe de tecnología de la Casa de Nariño, ha abordado las recientes declaraciones que lo vinculan con supuestas actividades de chuzadas desde la Presidencia de la República.

En una declaración pública, Guarín afirmó que ha instruido a los controles interno y disciplinario para llevar a cabo investigaciones internas en la Secretaría de Comunicaciones y en la oficina de tecnologías de información que él preside.

"La Dirección Nacional de Inteligencia no es una entidad con la cual intercambiamos información a nivel tecnológico. Todas las indagaciones deben pasar por nosotros, ya que somos responsables de la tecnología en la Casa de Nariño", aseguró Guarín.

El jefe de tecnología también abordó las conexiones personales que ha tenido con el presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González, actual director nacional de inteligencia. "Trabajamos juntos en el M-19, durante el conflicto armado, lo cual establece nuestra relación desde hace décadas", explicó.

¿Quién lo acusa?

Ante las preguntas sobre la reciente aparición de su nombre en la prensa relacionado con acusaciones de chuzadas, Guarín desafió a un supuesto general activo del Ejército, quien mencionó su nombre en una revista, a presentar pruebas concretas que respalden tales afirmaciones y que diera la cara. "Invito al general a salir del anonimato y mostrar las pruebas que dice tener, porque todo es totalmente falso y carente de verdad. Creo que es un intento de montaje", declaró.

¿Qué dijo Guarín?

Respecto a las acusaciones directas sobre si la Casa de Nariño está involucrada en chuzadas a funcionarios de la rama judicial, Guarín fue contundente: "Puedo afirmar con certeza que la oficina de tecnología y sistemas de información que dirijo no realiza ningún tipo de actividad relacionada con esas prácticas".

Sin embargo, añadió que no puede garantizar las acciones de otras agencias estatales: "No meto las manos al fuego por otras agencias del Estado, el propio Carlos Ramón González no descartó que desde alguna inteligencia del Estado puedan estar ocurriendo este tipo de acciones".

René Guarín concluyó reiterando su disposición a cooperar con las investigaciones pertinentes y aclarar cualquier duda sobre su gestión en la Casa de Nariño.