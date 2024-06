David Luna ante denuncias de chuzadas: Petro “no puede seguir excusándose en lo que pasó”

Crece el revuelo jurídico y político en Colombia tras el caso de magistrados que han denunciado ante la Fiscalía que están siendo víctimas de chuzadas y también de seguimientos. Esto coincide con un debate de control político el martes 18 de junio de 2024 y que citó el senador David Luna, quien llamó al director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. A propósito del tema, el congresista habló con Noticias Caracol.

>>>Magistrados de la JEP también sospechan sobre chuzadas a sus comunicaciones

¿El tema de las chuzadas y el debate que usted convocó en el Congreso es simplemente coincidencia?

David Luna: Pues lamentablemente no, porque nosotros teníamos información de que estas actividades irregulares e ilegales estaban viniendo desarrollándose por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Publicidad

Quisimos en el debate preguntar, bajo la gravedad del juramento, al director si era cierto sí o no que interceptaba, que les hacía seguimientos, que perfilaba a periodistas, a magistrados, a miembros de la oposición.

Contestó a todo que no y coincidencialmente, al día siguiente, pues se conoció la denuncia de los magistrados, lo cual deja mucha preocupación.

Publicidad

La primera pregunta que usted formuló en ese debate es por qué la Dirección Nacional de Inteligencia adquirió equipos especializados que se usan para interceptar comunicaciones y otros que son invasivos, sin reportarse facturas de compra y sin darse a conocer a la Fiscalía, que es la única entidad facultada para interpretaciones de ese tipo. ¿Qué sabe usted sobre el tema y qué le respondió el doctor González?

David Luna: Me respondió no, pero sí me dijo que bajo su administración no se había hecho, pero que no sabía si se habían hecho en anteriores administraciones. Por esa razón, la Contraloría General de la República ya informó que hará una auditoría sobre los gastos reservados con los que se compra cualquier equipo de inteligencia.

Es muy importante para los colombianos y para las autoridades saber si existen esos equipos de interceptación, porque si existieran solamente podrían ser adquiridos con las autorizaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, la investigación solicitada por los magistrados ante la señora fiscal es de tanta importancia.

>>> ¿Volvieron las chuzadas? Esto dice Fiscalía sobre presuntas interceptaciones a magistrados

Publicidad

Senador, en un mensaje que puso a través de X el presidente de la República en la mañana de este lunes, 24 de junio de 2024, dice que en inspección a la DNI se encontró que ni siquiera cuenta con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada.

David Luna: Sí, la pregunta es por qué razón están integrando agencias, que otras pueden, no la DNI, estén desarrollando esa actividad y esa fue la pregunta que en el debate hicimos y que para nosotros era fundamental saber quién está adelantando este tipo de acciones, si las están adelantando o no. Que la Sala Penal de la Corte Constitucional le haya pedido directamente a la señora fiscal general de la Nación que haga una investigación, pues es nada más y nada menos que un indicio muy importante que respalda lo señalado en el debate.

Publicidad

Petro escribió lo siguiente: “Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente, de los organismos de inteligencia, es no usarla contra la oposición, prensa o corte. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.

>>> Gobierno Petro "se opone firmemente" a prácticas como las chuzadas: Presidencia

¿Qué información recibió usted por parte de las fuentes anónimas?

David Luna: Lo primero que hay que decir es que estamos hablando del presente; lo del pasado es repudiable, es rechazable, pero el presidente no puede seguir excusándose en lo que pasó. El presidente es Gustavo Petro y él está ejerciendo la labor. Debe responder por sus actos y por los de sus funcionarios.

Publicidad

En segundo lugar, yo hice un debate de control político en el cual, bajo la gravedad del juramento, le pregunté al director de la DNI si era cierto, sí o no, que ellos estaban interceptando. Él me contestó "no, pero sí". "No lo estoy haciendo yo -dijo él- pero no respondo por lo que ha pasado en el pasado".

Este gobierno lleva dos años y por eso era tan importante que supiéramos exactamente qué es lo que está sucediendo.

Publicidad

Y, tres, las denuncias de los magistrados de la Corte Constitucional son de altísima gravedad, a tal punto que hubo una sala plena que le solicitó a la fiscal general de la Nación abrir dichas investigaciones.

Lo que sabemos y lo que queremos es que se confirme o no si este tipo de acciones está sucediendo porque hay varias y lamentables acciones que dejan mucho que desear.

Vea la entrevista completa con David Luna en el video incluido en este artículo.

>> Más sobre el caso: Revuelo por supuestas interceptaciones: “Son acontecimientos graves y desestabilizadores”