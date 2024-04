¿Qué pasará con los pacientes de la Nueva EPS tras el anuncio de intervención?

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó intervenir la Nueva EPS, la más grande del país. Se conoció que Julio Alberto Rincón será el interventor. Su rol será supervisar, auditar y administrar, de manera parcial, esta entidad.



Luis Carlos Leal, superintendente nacional de salud, explicó las razones por las que se llevó a cabo esta determinación porque hay un aumento dramático en las quejas y reclamos. Adicionalmente, las deudas de la Nueva EPS con IPS, clínicas y hospitales.

Adicionalmente con algunos proveedores. Adicionalmente mencionaron incumplimientos en los índices financieros, que no hay un patrimonio adecuado y que no cuentan con las reservas técnicas.

“Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS, esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS, esto no significa que se vaya a vulnerar o a afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana. Al contrario, una vez la Superintendencia identifica las irregularidades y ve con preocupación que se puede afectar la prestación de servicios de salud, que ya se estaba viendo afectada, es que se toma esta medida”, sostuvo Leal.

¿Qué pasará con los pacientes de la Nueva EPS?

Los más de 11 millones de usuarios de la Nueva EPS, según la Superintendencia, las condiciones no van a tener ninguna variación, se van a garantizar las citas, la atención y que lo único que cambiará es que a través del interventor se administrará cómo funciona la entidad.

Incluso, Leal aseguró que el interventor no actuará solo y que pertenece a una junta donde estarán integrados los acreedores de las EPS. Esto garantizaría un buen manejo de los recursos.