Quizá "infiltrados" y "saboteadores" provocaron bloqueos en Palacio de Justicia: director del Dapre

En la Casa de Nariño también hubo reacciones por lo ocurrido el 8 de febrero de 2024, en el Palacio de Justicia. El director del Dapre dijo que, al parecer, en medio de las manifestaciones hubo infiltrados.



El Gobierno se reunió en la noche de este jueves en un consejo extraordinario de seguridad convocado por el presidente Gustavo Petro, el director de la Policía, las fuerzas militares, Ejército y Armada, quienes le entregaron al mandatario un balance de lo que fue la jornada, especialmente por la alteración del orden público en Bogotá.

Durante el día, el jefe de Estado estuvo respondiendo críticas en su cuenta de X, donde escribió varios mensajes, entre los cuales está: “Me corresponde apagar a quienes quieren prender los incendios. Los mismos magistrados han querido que no use violencia y no hay ataque contra ellos. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país. No hay más petición a los manifestantes que decencia”.

Por su parte, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habló sobre las órdenes que, junto al general William Salamanca, recibieron por parte del presidente Petro para controlar a los manifestantes. Habló de posibles infiltrados en las marchas.

“En el día de hoy, a raíz de la movilización que convocó Fecode, se realizó la manifestación, como el presidente lo había pedido, dirigida a otro lugar que no fuera hacia la Corte Suprema de Justicia. Esa protesta se dirigió masivamente hacia la Fiscalía General de la Nación. El martes nos reunimos con el presidente de la Corte e igualmente le reiteramos que ninguna manifestación estaba autorizada ir en contra de la Corte, mucho menos bloquear su libre actividad y su ejercicio independiente y soberano, como poder que es”, dijo el director del Dapre.

Además, agregó que cree que “de pronto algunos infiltrados y gente saboteadora es la que ha provocado unos acontecimientos que no son lo que quiere el Gobierno Nacional”.



Por su parte, el general Salamanca informó que fue necesaria la intervención de la Policía "por órdenes del señor presidente, quien desde el primer momento ordenó proteger y blindar las manifestaciones, como en una democracia se hace y como la Policía lo hace, cumpliendo con su labor constitucional”.