Reforma a la salud de Petro se hundió en el Congreso

Se archivó la reforma a la salud presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Comisión Séptima del Senado tomó la decisión, con nueve votos a favor y cinco en contra, de tumbar la iniciativa bandera de la actual administración. La Casa de Nariño, si así lo desea, tendría que volver a presentar un proyecto después del 20 de julio, cuando empiece una nueva legislatura.



Los autores de que la iniciativa fracasara fueron los senadores Norma Hurtado (Partido de la U), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), José Alfredo Marín y Nadia Blel (Partido Conservador), Honorio Henriquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Ana Paola Agudelo (Partido MIRA) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente - ASI).

Fueron nueve los impedimentos resueltos durante la discusión en la comisión conformada por 14 miembros. Se necesitaban 8 votos para que archivara el proyecto.

“La ilusión que teníamos era que la reforma a la salud fuera un acuerdo de paz y cambio para todos, pero lastimosamente no fue así y la reforma que presentó el gobierno dividió al país”, afirmó la senadora por el Partido de la U Norma Hurtado.

El senador Omar Restrepo, del Partido Comunes, recalcó que cualquier reforma debe garantizar “a todos los colombianos igualdad de participación”, y dijo no entender a quien “defiende un sistema que está colapsado, un sistema que no garantiza salud porque está capturado”, añadiendo que la actual reglamentación “ni previene ni cura”.



Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico, advirtió que si la reforma a la salud se hundía “tendrán que esperarse las personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de trabajar, ni de cotizar, ni de generar ingresos, porque esa reforma permitía a las mujeres que no tenían ningún tipo de ingreso, tener un auxilio de maternidad de 3 meses equivalente a medio salario mínimo.

“Aquí votamos por convicción, no por presión”, expresó por su parte Ana Paola Agudelo García, del Partido Mira.

En medio del debate y antes de que la reforma se hundiera, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco habló sobre la necesidad de superar la crisis que actualmente se presenta en el sistema de salud.

“La crisis ahí está, hay que encontrarle una salida. Probablemente no fue la que nosotros presentamos, probablemente le faltaba complemento, probablemente no tuvimos el tacto político de saberla vender, o el tacto político de integrar a todas las personas. El problema es que sí tenemos que encontrar una salida. No me voy a declarar derrotado, esta tarde sigo buscando una salida, porque la gente que está en los extramuros, a ellos poco les tocará saber que en este debate ganó A, B o C, ellos necesitan tener su atención en salud”, recalcó Velasco.



Gobierno reordenará el sistema de salud, anuncia Petro

Antes de conocerse la decisión, la Superintendencia de Salud intervino a la Nueva EPS, en una acción similar a la realizada horas antes con Sanitas. Así mismo, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno asumirá la función de "reordenador del sistema de salud". Entre otras, habló de pagos directos y salud preventiva.