Sandra Jaimes habló de "presión política" tras hundimiento de reforma a la educación

Se hundió la polémica reforma a la educación un día antes de llegar a su cuarto y último debate, porque el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que por la falta de consensofue imposible incluir la iniciativa para la discusión del próximo 20 de junio.

Por esta razón, Name decidió no anunciarla en los proyectos de ley que se debatirán en la plenaria final. Entonces, la discusión se centrará en el proyecto que amplía el cupo de endeudamiento del Gobierno y conciliaciones como la de la jurisdicción agraria.

¿Qué dijo Iván Name?

“Cuando hay tres ponencias para incluir en el orden del día de manera racional, se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo en el orden del día de mañana”, sostuvo Iván Name.

¿Cómo reaccionaron los maestros?

“Esa movilización del magisterio sirvió para esa presión política que se necesitaba porque íbamos camino a la privatización de la educación. Y esta es la noticia que estábamos esperando, el hundimiento de esta ley”, dijo Sandra Jaimes, maestra y senadora del Pacto Histórico.

El acuerdo sobre esta reforma ha generado ampolla en muchos sectores. Los maestros llegaron en los últimos dos días hasta la Plaza de Bolívar para pedir el hundimiento de la iniciativa.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dicho que seguirá trabajando con todos los sectores para buscar un consenso que se presentaría para la próxima legislatura.

Con este proyecto de ley son dos los del Gobierno que se hundieron, la reforma a la salud y la reforma a la educación.

