Paro de Fecode: “Lo que pretenden aprobar en este momento es peor de lo que tenemos”

Fecode realiza este lunes 17 de junio la llamada ‘toma de Bogotá’ con el fin de que la ley estatutaria de educación se retire o se hunda en el Congreso. Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo, explicó en Noticias Caracol por qué insisten en que la iniciativa, que califican de “nefasta”, no sea aprobada.

La docente reiteró que “estamos en paro permanente desde el pasado miércoles para exigirles al Gobierno nacional y al Congreso de la República que se retire o se hunda el proyecto de ley de reforma estatutaria por ser, como hemos dicho nosotros, neoliberal, no es garantista de la educación pública en Colombia, se profundiza en la privatización de la educación y se violan elementos fundamentales de la Ley General de Educación que han sido conquistadas a través de luchas anteriores, como la autonomía escolar, la libertad de cátedra, y nos impone muchísimos criterios que están definidos por la OCDE desde hace mucho rato y que precisamente por nuestras luchas no los han podido imponer”.

¿Fecode no quiere que las cosas cambien?

“En este momento lo que está aprobado en el debate que se hizo en la Comisión Primera del Senado lo que hace es profundizar, como estoy diciendo, la negación de la prestación del servicio de salud como un derecho fundamental. No se define en este proyecto de ley la responsabilidad del Estado para financiar y administrar mostrar los recursos que financian la educación pública. No se define, por ejemplo, la obligatoriedad del Estado del reconocimiento del preescolar de tres grados. Se abren las puertas a que se siga profundizando la privatización de la educación cuando habla de educación mixta entregando en concesión más instituciones educativas que son construidas con recursos del Estado. Fecode y el magisterio colombiano siempre hemos rechazado ese tipo de situación y en este momento lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo”, manifestó Avendaño.

Recalcó que “no interesa de dónde venga la propuesta, pero nosotros seguiremos con nuestra posición como organización sindical de defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros”.

“Preferimos quedarnos en este momento como estamos, porque realmente lo que pretenden aprobar en este momento es peor de lo que tenemos”, aseguró la representante de Fecode.

Sostuvo, además, que “esta ley nefastaes neoliberal y les quita garantías a los niños y niñas de Colombia frente a la educación pública colombiana y, obviamente, a los educadores”.