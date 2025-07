Lo que se sabe de la zona binacional acordada entre Colombia y Venezuela

El pasado 17 de julio, Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo con el que se creó una zona binacional, la primera zona económica compartida por ambas naciones y que tiene una vigencia de cinco años.

Según Nicolás Maduro, este acuerdo busca generar “paz y desarrollo integral entre Colombia y Venezuela". Aseguró, además, que "los chinos, los indios, los rusos y los turcos" están "muy, pero muy interesados" en la zona binacional, donde Caracas y Bogotá planean ofrecer "facilidades para un comercio fuerte" e "incrementar las inversiones" venezolanas y colombianas y de otros países.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo​ (MinCIT), Diana Marcela Morales Rojas, quien firmó el documento a nombre del Gobierno colombiano, dijo que lo que se pretende es “avanzar en un trabajo conjunto para impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.

La Presidencia de Colombia también informó que buscan “estrechar la cooperación entre las autoridades de los dos países, con especial énfasis en los temas relacionados con comercio, turismo, cultura, educación y salud, así como impulsar los proyectos de producción agroalimentaria para aprovechar el potencial de la región en productos como café, frutas tropicales, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y lácteos, principalmente. Adicionalmente, se creará un grupo de trabajo que adelantará planes de acción anuales, cronogramas de actividades, intercambiará información técnica y estadística necesaria para la toma de decisiones, y presentará informes periódicos de avances y resultados”.

Maduro, por su parte, expresó este 23 de julio que la idea es que se convierta en “una zona binacional, primero de paz; de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial; de sustitución de cultivos y de producción de hojas de coca y de cocaína aquí del lado colombiano, y sustitución completa por inversión agrícola de producción de alimentos”.

Se plantean, además, “planes binacionales conjuntos en salud, educación, cultura, (…) unión política también, de las autoridades, conversación, diálogo. Lo más importante, unión de los pueblos, movimientos sociales, movimientos políticos”, agregó.



¿Qué pasará con los grupos criminales en la zona de frontera?

Maduro aseveró que existirá “coordinación permanente policial y militar para liberar esta primera zona binacional de violencia, de grupos narcotraficantes, paramilitares, sicariales y de cualquier índole”.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en X afirmando que era "inaceptable la zona binacional acordada con la tiranía de Maduro. Allí domina la criminalidad financiada por el narcotráfico, auspiciada y protegida por Maduro", y agregó que "es un paso adelante en la entrega del país a la criminalidad internacional y a sus protectores como Maduro". El exmandatario dijo que, si un nuevo Gobierno de su línea ideológica llega al poder en las elecciones de 2026, una de sus primeras decisiones será la "eliminación de esa zona binacional", que para él representa "una entrega de la soberanía de la patria" al "dominio del terrorismo y el narcotráfico".

Pero el presidente Gustavo Petro le respondió, y le manifestó que “una zona binacional no es entregar la soberanía de la Patria, es crear las condiciones sociales y económicas, que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común, puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”.

Asimismo, le dijo a Uribe que “perder soberanía hoy, es que mafias extranjeras y nacionales, dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror [sic]”.

Sobre la supuesta entrega de soberanía que mencionó el exmandatario colombiano, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en una entrevista ofrecida a Noticias Caracol que “la soberanía no se pone en riesgo y el presidente ha sido supremamente claro, que la soberanía se debe garantizar, y se debe respetar y se debe defender a toda costa; y ha sido muy directo en eso”.

“Por otra parte, respecto a esta zona binacional, es para generar facilitar más el comercio y la movilidad en ambas regiones, pero no significa que las leyes de Colombia no se vayan a implementar, no se vayan a aplicar en territorio colombiano. Es un tema de índole comercial, de índole de movilidad y nosotros como Ministerio de Defensa simplemente estamos para garantizar la soberanía. Nadie puede invadir o violar las leyes de Colombia y para eso estamos totalmente la fuerza pública establecida de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, pero también a esa decisión del presidente de la República que ha sido muy enfático. La soberanía de Colombia se respeta”, subrayó.

“Hay que mantener ese dinamismo que ayudaría enormemente a solucionar problemas sociales para facilitar la economía y que haya una sustitución de economías en ese territorio”, agregó el ministro Sánchez.



¿Qué pasaría con los delincuentes que se estarían escondiendo en territorio venezolano?

Al ser preguntado sobre esto, el ministro de Defensa colombiano dijo que “respecto a combatir los grupos criminales que están en zonas de frontera, en la OTCA, que es una organización que permite cuidar el Amazonas y en el cual intervienen ocho países que estuvimos allá el 9 de junio en Leticia, hablamos con los delegados de Venezuela que llegaron a esa reunión para proteger el Amazonas, y allá coincidíamos que el enemigo que afecta a ambas naciones, que es el cartel del Eln, las disidencias de las Farc, hay también algunos criminales del Clan del Golfo que deben ser combatidos por ambas naciones porque nuestros pueblos no pueden sufrir por ellos”.

“¿Dónde está el criminal Iván Márquez? La información que tenemos es que está en territorio venezolano, pero no sé si está vivo, no sé si está muerto, no tenemos esa información. Pero usted también me podría preguntar, ¿y dónde está ‘Chiquito Malo’ o alias ‘Mordisco’? Está en territorio colombiano y tenemos que neutralizarlo, y no pararemos en este esfuerzo que es complejo, es difícil por la capacidad criminal que tienen en sí, pero que es nuestro deber contrarrestar esta amenaza también”, añadió.

