¿Se salvará la reforma laboral en el Congreso? Esto dijo la senadora Nadia Blel

La senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión VII y quien fue una de los ocho congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, dialogó con Noticias Caracol sobre el futuro de la iniciativa en el Congreso, luego de que el presidente Gustavo Petro convocara una consulta popular para que los colombianos decidan sobre este proyecto y el de salud, que aún no se tramita en el Parlamento.

La ponencia de archivo debe ser discutida

La reforma laboral está virtualmente hundida en el Congreso, pues la mayoría de los integrantes de la comisión que la discute firmaron para que sea archivada. Sin embargo, Nadia Blel recalcó que “es una ponencia de archivo, dentro de los procedimientos establecidos en la ley”.

#Política | Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, habla sobre ponencia de archivo de la reforma laboral.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bPZdK5hP7v — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2025

(Lea también: Reacciones a la consulta popular que convocará Petro para definir las reformas laboral y de salud )

“Lo procedente es que desde la mesa directiva se anuncie para que esas ponencias que ya se encuentran radicadas puedan ser discutidas” y “ese debate aún no se ha dado”. La fecha para la discusión ya quedó establecida, será el 18 de marzo.

Blel sostuvo que “vamos a brindar todas las garantías de participación a las diferentes bancadas que integran la Comisión Séptima” para que se dé la discusión de la reforma laboral y se defina si se hunde o va a su tercer debate en el Senado.

¿Los que radicaron la ponencia de archivo le dieron papaya al Gobierno?

Frente a esta pregunta, la senadora consideró que “no es aceptable que ahora se piense en eso, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber”.

Publicidad

“Como senadores tenemos una responsabilidad, no es con el Gobierno, es con los colombianos”, aseguró, recalcando que la reforma laboral “no generaba empleo, no combatía la informalidad, hoy estamos hablando que hay 12 millones de colombianos que están en la informalidad. Y hace poco, el Gobierno nacional impulsó una reforma pensional y ni siquiera en esta ley, donde debe haber coherencia, se incentiva a esa formalización de los trabajadores. Esta ley no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país, que es tan necesaria para impulsar la economía, tampoco protegía a los pequeños empresarios. En 2024 ocurrió la mayor mortalidad empresarial del país, se destruyeron más de 200 mil pequeñas y microempresas en Colombia”.

Sobre la convocatoria del presidente Petro, la presidenta de la Comisión VII dijo que “si el Gobierno quiere ir a consulta popular, se analizará en su momento”.

Publicidad

“Nos sorprende que digan que se hizo de manera oscura”

Tras la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que en la comisión “se negaron a la discusión del proyecto”, la senadora Blel manifestó sentirse sorprendida.

(Lea también: Armando Benedetti frente a propuesta de consulta popular: “Ahora vamos a hacer política de verdad” )

Recordó que para la discusión de la reforma laboral hubo “audiencias públicas en diferentes regiones del país con el ánimo de escuchar, de conciliar, de concertar con los diferentes sectores: trabajadores, informales, sector empresarial, micro y pequeños empresarios, incluso desempleados. Lo que nos sorprende ahora es que digan que esto se hizo de manera oscura, cuando desde el Gobierno nacional, en diciembre, cuando ni siquiera se habían hecho esas audiencias, se radicó una ponencia positiva al proyecto”.

Insistió en que “en las audiencias públicas también participó el Gobierno nacional, donde estuvieron los diferentes ministros que han pasado por el gabinete”, pero “ni siquiera el ministro de Hacienda, que estaba citado a esa mesa técnica, que era tan importante para que diera el concepto fiscal, el sustento económico del proyecto, no estuvo, estuvo simplemente un asesor”.