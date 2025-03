Petro propuso consulta popular para reforma laboral y de salud: ¿qué viene y qué se preguntaría?

El revés de la reforma laboral en la comisión séptima del Senado fue contestado rápidamente por el presidente Gustavo Petro , quien anunció en un vehemente discurso que convocará una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral, estancadas en el Congreso, y -según su criterio- superar "el bloqueo institucional" que considera hay en el Legislativo.

En una alocución, el mandatario colombiano se refirió a las firmas de los ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado que firmaran una resolución que propone archivar el proyecto de reforma laboral.

Para Petro, la Comisión Séptima, "con engaños", ha querido hundir sus reformas a la salud y laboral, además como la pensional que finalmente fue aprobada en el 2024, pero que todavía debe pasar por la Corte Constitucional.

"Sobre estas tres reformas la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022", dijo Petro, quien añadió que por eso "el Gobierno ha decidido otro camino" pues cree que es el pueblo el que debe decidir.

El presidente también llamó a que los ciudadanos de movilicen y instó a que el pueblo decida en una consulta popular.

"Nosotros creemos que es el pueblo al que le toca decidir. Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición ha fracasado, se burlaron de esto, creyeron que el acuerdo nacional era que el Gobierno se arrodillara e incumpliera su programa de Gobierno y eso sí sería absolutamente antidemocrático", indicó.

¿Qué viene tras la propuesta de consulta popular?

Aunque todavía no hay una fecha para una consulta popular , teniendo en cuenta que debe surtir el trámite legal para llevarse a cabo, el presidente Petro se mostró decidido a sacar adelante estas reformas a través de este mecanismo.

De acuerdo con la ley, la consulta popular es un mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local. En este caso, como lo plantea el presidente Petro, sería una votación nacional.

Entre los trámites que vienen para esta consulta también debe participar el Senado, que debe aprobar la convocatoria a ese llamado. Si se aprueba, la Registraduría debe convocar a elecciones máximo cuatro meses después a la fecha de aprobación.

Así las cosas, para que una consulta sea válida, deben votar unas 13 millones de personas, que es la tercera parte del censo electoral, y que la mayoría de esa población vote sí a la pregunta.

¿Cuáles serían las preguntas de la consulta popular?

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en Noticias Caracol que la pregunta todavía no está formulada, pero expuso un ejemplo de lo que podría decirse en esas consultas.



Está usted de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche y que se paguen recargos por horas extras dominicales y festivos.

Está de acuerdo, sí o no, con que a los 400.000 jóvenes aprendices del Sena se les vincule mediante contrato familiar con todas las previsiones de ley.

Sanguino añadió que estas preguntas deben tener la anuencia del Senado. Explicó, entre otras cosas, que serían varias preguntas las que se harían en esta consulta e incluso dijo que podrían ser diez, con contenido sobre la reforma laboral y de la salud.

“Esos temas que están en la reforma laboral se convertirían en una decisión vinculante para el Gobierno por decisión de la ciudadanía”, añadió Sanguino.

Gustavo Petro Presidencia

En la entrevista con este medio, el mintrabajo también se refirió a que hay un sector de la Comisión Séptima, de unos ocho senadores, "que se ha convertido en una muralla infranqueable, en una actitud sectaria y una oposición cerrada a las reformas que el Gobierno ha propuesto y que buena parte del país ha venido reclamando".

Dijo, entre otras, cosas que la reforma laboral había llegado con un consenso muy grande y se preguntó por qué se niegan a que se haga esa discusión.

En otro escenario, en el caso de que el Senado votara negativamente para la consulta, Sanguino explicó que el Gobierno respeta las decisiones de las instituciones públicas y si hay una decisión adversa en el Senado es correspondiente acatarla.

"Yo quisiera ver cuáles senadores, en plenaria, se van a oponer a que el pueblo se pronuncie", señaló el mintrabajo.

Según Sanguino, algunos artículos de la reforma laboral se convertirían en decretos, en un paquete que está siendo adelantado por el Ministerio del Trabajo.

Añadió que no se retirará el proyecto de reforma laboral y se dejará que siga su curso. "No nos negamos a que sea posible un acuerdo en la Comisión Séptima", añadió Sanguino, quien dijo que no se acudiría a una consulta si se logra una discusión en el Senado.

