Senador del Pacto Histórico cuestiona a Petro: Gobierno “no me da tranquilidad"

Continúa la negativa del Congreso frente al presupuesto general de la nación. Incluso, el senador del Pacto Histórico Paulino Riascos también se aleja del Gobierno.

El senador habló con Noticias Caracol en vivo y aseguró que “yo soy Pacto Histórico, eso es cierto, pero siempre he dejado claro que el mayor logro para Colombia es el consenso entre las mayorías. Es decir, no solo la imposición que nosotros como Gobierno podamos hacer, en cualquier escenario, sino escuchar a los demás para que, a partir de esa construcción, logremos lo mejor para el país”.

Riascos dice que la posición que ha adoptado el Gobierno del presidente Gustavo Petro “a mí no me da tranquilidad. Yo considero que hoy estamos pagando un costo por la situación de la salud, donde la gente dice que el cambio no ha sido el mejor. Y si eso no es así, me siento culpable porque hemos apoyado el cambio”.

El senador sostuvo que en este momento se ha apartado de tomar una decisión en torno al presupuesto general de la nación “por la forma en que se está dando la situación. No me siento tranquilo tomando esta decisión que, de pronto, mañana les asista la razón a otros sectores, con la propuesta de reducir el monto que se está discutiendo”.

"El respeto ha sido muy duro para nosotros": Paulino Riascos

Paulino Riascos dijo que desde el partido ADA llegó a la coalición del Pacto Histórico: “Llegamos como aliado a este Gobierno y el respeto ha sido muy duro para nosotros como partido. Mi posición está porque yo quiero que logremos lo mejor para Colombia a partir del consenso”.

El político, en cuanto a enviar el presupuesto por decreto, señaló que “yo no estoy de acuerdo con que el presidente diga, tácitamente, ‘va por decreto’. No me gustaría que fuera la última acción si aún hay tiempo para la discusión”.

¿Qué pasó entre Paulino Riascos y Jorge Bastidas?

Por último, el senador Riascos se refirió al agarrón que tuvo con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Jorge Bastidas, luego de la discusión del presupuesto general de la nación.

“Bastidas es miembro de una comisión del Pacto. Nos encontramos en el escenario y me dijo que por eso no me reconocen como Pacto porque yo no voto las cosas con el Gobierno”, relató el senador.

Agregó que le dijo a Bastidas que “'estás equivocado, lo he votado todo. Estamos en una discusión que yo considero que no me da tranquilidad. Tú no eres jefe mío. Por favor, respétame el voto'. Nos acaloramos un poco y él me empujó. Para una acción hay una reacción y yo pude haber cometido un error más grande que el de él cuando me empuja, pero, gracias a Dios, eso no pasó”.

Riascos puntualizó que luego del altercado “él me escribió, se disculpó, y yo le dije que lo disculpaba, pero tenía una equivocación que han tenido muchos compañeros y es de no respetar mi decisión. Pido disculpas al país porque esa no es mi forma de actuar”.

