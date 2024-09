Fuerte agarrón de dos congresistas del Pacto Histórico tras hundimiento del presupuesto

Dos congresistas del Pacto Histórico tuvieron un agarrón, luego de que el presupuesto general de la nación se hundiera.

>>> Vea más: Petro ante hundimiento de proyecto de presupuesto en Congreso: “Es muy lamentable”

Los protagonistas de la polémica son Jorge Bastidas y Paulino Riascos. Al finalizar los debates, ambos se encontraron a la salida y se dijeron de todo.

¿Qué pasó con estos congresistas del Pacto Histórico?

En video quedó registrado cómo los congresistas tuvieron una fuerte discusión. “Respétame. No te la pego porque no soy igual a vos”, dijo Paulino Riascos, senador por el Pacto Histórico, al representante Bastidas.

Publicidad

Y es que, en un hecho sin precedentes, el Congreso de la República negó el presupuesto general de la nación presentado por el presidente Gustavo Petro.

¿Por qué se hundió el presupuesto general de la nación?

El Congreso envió dos veces el presupuesto presentado por el Gobierno, debido a un error de lectura en el monto: la primera vez, en las comisiones económicas conjuntas hundieron el monto de 523 billones de pesos cerrados, pero el monto exacto presentado por el Ejecutivo sumaba 7.000 millones de pesos no tenidos en cuenta. Desde la oposición hicieron la advertencia.

Publicidad

“Tratándose del presupuesto general de la nación, no podemos convertir un error, que nos puede llevar al desconocimiento de la ley, porque una cosa son 23 billones y otra cosa son 23 billones 7.145 millones. Son cifras diferentes”, dijo Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

De inmediato, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentó calmar los ánimos, pero para muchos ya no hay nada que discutir al respecto.

Carlos Meissel, senador del Centro Democrático, indicó: “Negamos el monto que trajo el Gobierno, con lo cual hay una decisión”.

Este es un hecho sin precedentes en el Congreso de la República, por lo cual hay interpretaciones sobre el siguiente paso.

Publicidad

¿Qué pasará con el presupuesto general de la nación?

Según el estatuto orgánico del presupuesto, para algunos el proyecto se hundió de manera definitiva, mientras que para otros hay opción de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lleve una nueva cifra antes del 15 de septiembre, si desea hacerlo de la mano del Congreso, pero entendiendo que el mensaje de negar la cifra de 523 billones es claro. Sin embargo, para el ministro Bonilla y la bancada del Pacto Histórico, esas no son las opciones sobre la mesa e insisten en que el monto presentado sigue vivo.

“Hay que tener claro qué fue lo que pasó. El Congreso no aprobó ningún monto, no existió decisión unánime de las cuatro comisiones. Como no existió decisión unánime de las cuatro comisiones, la interpretación jurídica que hasta ahora existe, y que vamos a revisar, es que sigue vigente el monto propuesto por el Gobierno y sigue la discusión para primer debate”.

Publicidad

Las comisiones económicas se reunirán de nuevo este jueves para definir el siguiente paso, después de que cada partido haga sus consultas jurídicas. De no aprobar un monto antes del domingo 15 de septiembre, el presupuesto será expedido por decreto.

>>> Le puede interesar: “No es reforma tributaria, sino ley de financiamiento”: minhacienda sobre nuevo proyecto