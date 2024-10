Si CNE lo multa, podría abrirse juicio al presidente por "indignidad": abogado de Petro

Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, manifestó que, en el caso que se adelanta en el CNE en contra del mandatario, no presentarán descargos. Además, reveló cómo defenderá al jefe de Estado ante las acusaciones del organismo electoral.

“No voy a presentar descargos porque no puedo atender sus requerimientos. Si digo que no tienen competencia, no puedo actuar en su proceso”, indicó el defensor en Blu Radio.

Por otra parte, el abogado del presidente Petro explicó que "lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”.

¿Proceso contra Petro puede terminar con su destitución?

Sobre una posible multa en contra del jefe de Estado, Carvajal aseguró que esta sanción podría generar un juicio por indignidad, lo que, según él, pondría en riesgo el cargo del presidente: “Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”.

El abogado sostuvo que cualquier sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral carece de legitimidad y podría desatar consecuencias jurídicas. “El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, manifestó en Blu Radio.

Según Carvajal, la ley 996 establece que, “si hay una imposición de multas por violación de topes, inmediatamente se abre un juicio por indignidad al presidente”.

Sobre las acusaciones de violación de topes contra la campaña del presidente Gustavo Petro, el abogado Carvajal manifestó que el mandatario "pidió que sea público el proceso, para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”.

¿Cómo se defenderá el presidente Petro?

El abogado del presidente Gustavo Petro indicó que “la defensa tiene que enfocarse en lo fundamental: en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”.

Según el abogado del jefe de Estado, “hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”.

Por otra parte, a pesar de que el Consejo de Estado rechazó las solicitudes de anulación presentadas por el abogado Carvajal, este indicó que “nosotros estamos esperanzados en la acción de tutela que está en trámite en este momento en el Consejo de Estado y que terminará en la Corte Constitucional”.

Por último, el defensor del presidente Gustavo Petro sostuvo que si la acción de tutela no tiene respuesta favorable, el caso se expondría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya favoreció al jefe de Estado cuando era alcalde de Bogotá y fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez: “Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE” .

