Sneyder Pinilla dice que entregó $4.000 millones para presidentes de Senado y Cámara

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), se adelantó a la cita que tiene con la Fiscalía la próxima semana y encendió el ventilador salpicando a altos funcionarios y parlamentarios en el escándalo de corrupción, por la compra de los carrotanques en La Guajira por más de 46.000 millones de pesos.

En entrevista con el periodista Daniel Coronel, Pinilla reveló que, por orden de su antiguo jefe, el cuestionado Olmedo López, solicitó 4.000 millones de pesos girados para la compra de los carrotanques para hacer dos entregas: una primera de 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name que, según él, se hizo en dos tandas en Bogotá. Dice que la mensajera para entregar el dinero en dos maletas fue Sandra Ortiz, actual consejera Presidencial para las Regiones, quien hace parte de la Alianza Verde, partido del que también es el presidente del Senado.

“Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella (Sandra Ortiz) fue la persona a la cual yo le hago la entrega y acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. Era en maletas, ella vive en el Tequendama Suites, en donde son las residencias. Un día en la noche yo llego y entrego una parte y al otro día completo los 3.000 millones de pesos y después de ahí desde el Tequendama la acompaño en el carro del esquema de seguridad que ella carga, y me dirigí como 15 o 20 minutos, más o menos, y llegamos a un sitio e hicimos la entrega”, manifestó Pinilla.

Contó también que todo hizo parte de un plan para sacar adelante las reformas del gobierno, y agregó que la segunda entrega por 1.000 millones de pesos, según narró Pinilla a la revista Semana, fue para el presidente de la Cámara, el liberal cercano al Gobierno Andrés Calle. Sostuvo que en este caso, él mismo le entregó el dinero al congresista en su casa, en Córdoba.

“Yo hago la entrega directamente en Montería. Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, aseguró.

Según Pinilla, las entregas fueron en octubre de 2023, previo a las elecciones regionales, y que todo se habría cocinado en reuniones de Olmedo López con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Dijo también Pinilla que hay más nombres de congresistas e integrantes del Gobierno implicados, pero que no revelará más hasta que él y su familia reciban medidas de protección como testigo clave del caso.

El exfuncionario de la UNGRD aspira a un principio de oportunidad con la Fiscalía y en ese proceso ya tiene una audiencia el 8 de mayo.

Las explosivas revelaciones de Pinilla causaron todo un terremoto político. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, le pidió a su colega de las regiones, Sandra Ortiz, que se aparte del cargo mientras se aclara este escándalo.

