Día Mundial contra la Depresión: esta es la lucha de algunos colombianos que sufrieron ese trastorno

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 2 millones de personas en Colombia. Se trata de una problemática de salud pública que muchas veces se esconde detrás de sonrisas falsas.



Andrea Abril es una mujer valiente a quien una mezcla de factores le causó depresión. El insomnio tocaba su cama por las noches y miles de pensamientos, hasta suicidas, nublaron su cabeza en medio del desespero.

“Me sentía sobrecargada y no tenía con quién hablar. En ese momento empecé a tener pensamientos como de finalizar mi vida, de decir que no quiero estar más en el mundo. El desencadenante fue una ruptura amorosa. Mucha gente dice ‘nadie se muere de amor’, pero uno sí puede llegar a morir si no busca ayuda. La única diferencia fue que en ese momento me medicaron. Hace un año me quitaron el medicamento y el psiquiatra me dijo que estoy bien, pero que no dejara de ir a terapias”, dijo la mujer.

Otra historia es la de William Lozano, un hombre casado y padre de dos niños. Después de una sobrecarga laboral en 2020, él empezó a sufrir ataques de pánico.

“Empiezo a experimentar insomnio, una tristeza profunda. Sentía que me iba a morir, que me iba a caer, tenía miedo todo el tiempo”, dijo el hombre.

Situaciones retadoras, estrés, incertidumbre, cansancio o desánimo pueden ser momentáneos, pero hay personas que experimentan esas sensaciones por un tiempo prolongado. A estos sentimientos largos se les denomina depresión.

“Levantarse todos los días triste no es normal. Debe haber una razón de fondo y uno saber conocerse para entender lo que está pasando”, manifestó Daniel Pardo, director de Porque quiero estar bien.

En Colombia la depresión es más alta que en otros países, según la OMS. Según ese reporte, el 4,7% de los colombianos sufren ese trastorno.

Si usted tiene sentimientos adversos o ha experimentado alguna de las sensaciones que aquí se describieron, ingrese al portal de Porque quiero estar bien y contáctese con psicólogos clínicos que lo ayudarán a entender lo que está pasando.

Recuerde: no está solo, siempre hay alguien dispuesto a ayudarle.

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas