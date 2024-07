¡Hemos crecido! Estatura promedio de colombianos ha aumentado, según publicación

Hoy en día los colombianos somos más altos en estatura. “Lo estoy viendo más en mis hijos, todos ellos me superaron”. “Desde hace cuatro años hacia acá, yo noto que los jóvenes son más altos”. “Mi hija es más nueva y ya me pasó casi 10 o 15 centímetros”. “En mi familia, mis hermanos son más jóvenes y son más altos que nosotros”, manifestaron personas entrevistadas en la calle.

Según nuestro Mundo en Datos, la publicación en línea que analiza y presenta información sobre condiciones de vida a escala global, en el año 1870 un hombre en Colombia medía en promedio 161 centímetros; desde entonces, la curva es ascendente y más de un siglo después, en 1980, el promedio subió a 170.6 centímetros.

Martín Toro Ramos, endocrinólogo pediatra de la Asociación Colombiana de Endocrinología, explicó: “Nuestra estatura ha tendido a mejorar, como sucede en otras partes del mundo”.

Así lo confirma una de las principales investigaciones sobre el tema, publicada en la revista científica británica The Lancet en 2020. Según la publicación, en 1985 un colombiano medía 167.5 centímetros y en el 2019, 171.9 cm. Por su parte, una mujer en el año 1985 medía 155 cm y subió a 158 cm en el 2019. Es decir, en casi tres décadas ganamos al menos 3 a 4 centímetros de estatura.

Y esto concluyó una investigación realizada por la Asociación Colombiana de Endocrinología.

“Ese estudio nos muestra que la estatura promedio de un hombre, a los 19 años, es en promedio de 172.4 centímetros y la de una mujer es de 159.3 centímetros. Esa es la mediana de la población colombiana. Pero, en términos generales, para poner una cifra, hablamos de una persona adulta, la mujer es baja si mide menos de 149 cm y el hombre menos de 160 cm”, complementó el doctor Toro.

Entre 200 países, según The Lancet, los Países Bajos ocupan el primer lugar de estatura. Allí los varones alcanzan 183.8 centímetros. Colombia está en el puesto 116, con hombres que miden en promedio 171.9 cm y en el último puesto está Timor Oriental, en Asia, que cuenta con los hombres más pequeños con una estatura promedio de apenas 160.1 centímetros.

En cuanto a las mujeres, también encabezan los Países Bajos, con un promedio de 170.4 centímetros. Las colombianas alcanzan 158 centímetros, mientras que las más bajas, en el lugar 200, son las de Guatemala, con una estatura de 150.9 centímetros.

“Si nos vamos a comparar con Holanda, obviamente vamos a estar por debajo, pero si nos comparamos con nuestros vecinos de Venezuela o Argentina, que son los que tienen estudios, estamos en una estatura muy similar durante el proceso; incluso, en la estatura final estamos muy parecidos a la población latinoamericana”, dijo el doctor Toro.

¿Qué hay detrás del hecho de que cada vez seamos más altos?

“La tendencia a crecer más está asociada porque el crecimiento es un indicador de bienestar y de salud. Entonces, si la población ha mejorado sus condiciones de salud, sus condiciones de nutrición, mejora las políticas y mejora la capacidad educativa de la sociedad, la población está mejor”, adujo el médico Toro.

Además de la genética, hay factores modificables que favorecen una buena estatura, como el acceso y la calidad de la alimentación, el mejor control de las infecciones y de las enfermedades, el agua potable y, en definitiva, un estilo de vida saludable que incluye la actividad física regular y dormir bien.

“Lo primero es asistir a sus controles periódicos pediátricos para detectar a tiempo o más temprano cualquier alteración que tenga. Lo segundo, se suplementa el que tiene necesidad de suplementarse; o sea, dar vitaminas porque sí, o dar suplementos alimenticios porque sí en un niño que tiene un crecimiento normal, en un niño que tiene sus niveles de vitamina normal o aunque no tiene ninguna manifestación clínica, muy probablemente no le va a dar ningún beneficio adicional y puede conllevar a consecuencias que no esperamos”, finalizó el doctor Toro.

Por eso, antes de pensar en vitaminas, lo más importante es el seguimiento de crecimiento y desarrollo y, por supuesto, consultar ante señales de alarma como una diferencia notable con otros niños de la edad o que no cambie de talla de zapatos o de ropa.

Antes de comprarles vitaminas a los niños, asegúrense, por ejemplo, de que sí tienen alguna enfermedad de base como asma, problemas de los riñones, del corazón y que estén bien controlados, porque el adecuado manejo de todas estas condiciones también es clave para garantizar el adecuado crecimiento.

Y en cuanto a la actividad física, no solo es el básquetbol, como se suele creer, lo importante es evitar el sedentarismo y no solo por la estatura.

