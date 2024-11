Jóvenes entre 12 y 18 años pasan más de una hora diaria en Tiktok, según estudio: ¿hay riesgos?

Un estudio europeo advierte sobre los efectos que tiene el uso prolongado de redes sociales en los adolescentes, en este caso TikTok. Se trata de una encuesta que se realizó con alrededor de 1.000 jóvenes de España, en la que se encontró que uno de cada cinco está pasando más de 2 horas, es decir, más del tiempo recomendado en esta red social.

53,2%, es decir, más de la mitad de jóvenes entre 12 y 18 años, pasa más de una hora al día en TikTok; 35,3% más de hora y media y 20,2% más de 2 horas. Así lo concluyó un estudio español realizado con 1.043 jóvenes entre 12 y 18 años.

Para el doctor José Francisco Cepeda, presidente del capítulo de Psiquiatría Infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, tan importante como el tiempo es el uso que se da de estas plataformas.

“No es lo mismo que yo me exponga 15 minutos a un contenido que me genera malestar, estrés, angustia y que me hace sentir mal conmigo mismo a que yo vea un contenido de pronto positivo. Entonces, así sean periodos cortos, el contenido influye bastante”, aseguró José Francisco Cepeda, psiquiatra infantil, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Contenidos favoritos para adolescentes en TikTok

Según esta encuesta, los contenidos preferidos por las adolescentes son comedia, música, moda, belleza y baile; mientras que los hombres prefieren comedia, videojuegos, música, deportes profesionales y noticias de influenciadores.

Jóvenes entre 12 y 18 años pasan más de una hora al día en TikTok - Getty Images

Los investigadores destacan que la mayoría de jóvenes, al desconectarse de la aplicación, tienen un sentimiento predominante de menor autoestima y mayor estrés.

“Esto es independientemente de la edad; a todos nos afecta ser víctima de comentarios hostiles, de crítica; también nos alegramos cuando compartimos cosas positivas y la gente nos apoya. Con las poblaciones más jóvenes, niños, niñas y adolescentes, esa parte de la identidad digital está integrada como su identidad como persona, entonces muchas veces este tipo de interacciones se sienten mucho más personales que a otras personas que de pronto es más fácil distinguir su identidad digital de su vida real”, acotó el experto.

Fuera de eso, no es inofensivo el hecho de que en línea la gente comparta principalmente aspectos positivos y vidas supuestamente perfectas.

Así lo explicó Cepeda: “Para una persona que está viendo esto desde afuera es muy difícil entender esa identidad digital como una parte de lo que le está pasando; y comienzo a veces a compararme porque yo no estoy viviendo eso, esta persona se la pasa de viaje, está de fiesta, con su familia, pareja (…) y yo no estoy viviendo estas cosas”.

Además de señales de alarma como aislamiento, cambios emocionales y bajo rendimiento académico, hay que estar atentos a las sensaciones que cada uno experimenta.

“Cada vez que me conecto, comienzo a sentirme con malestar, me angustio, me preocupo, me siento mal conmigo mismo; ese es un signo de alarma. Si yo siento como persona joven que eso está ocupando más tiempo del que debería, que estoy dejando de lado otras cosas importantes en mi vida como mi familia, mis estudios, estar socializando con mis amigos o practicar algún deporte, también puede ser un signo de alarma”, dijo el médico psiquiatra.

En cuanto a los padres y cuidadores, educar con el ejemplo y hacer planes con límites y normas en casa, teniendo en cuenta que entre más pequeño se haga, mejor.

“Entrar al mundo digital es como dejar que su hijo salga de la casa. Debe haber ciertas normas y supervisión”, puntualizó Cepeda.

Aunque sea un espacio privado, requiere acompañamiento y eso también implica que los adultos se familiaricen con las redes sociales para saber cómo son las dinámicas y puedan mantener la supervisión e identificar con mayor facilidad los riesgos.