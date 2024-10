La billonaria deuda que dejó la EPS Cafesalud tras su liquidación, según el Gobierno

Son alarmantes para la Superintendencia de Salud las deudas que dejó para las clínicas y hospitales la EPS Cafesalud tras 12 años de operaciones.

¿Cuánto debe la EPS Cafesalud?

La deuda de la entidad supera los 8 billones de pesos al sistema de salud al momento de su liquidación y que al final terminó siendo un pasivo sin saldar.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, habló en Noticias Caracol en vivo sobre este pasivo de Cafesalud y dijo que “cuando empieza un proceso de liquidación, el liquidador informa a toda la comunidad que empieza su proceso y todos los que creen que tienen una deuda adquirida con esa EPS reclaman. Luego, el liquidador genera un proceso de auditoría, es decir, filtra y dice qué debe y qué no debe”.

Cafesalud solo pagó el 4,8 de sus deudas

El funcionario explicó que el valor reclamado a la EPS Cafesalud fue superior a los 8,8 billones de pesos, mientras que el valor total reconocido fue de $1,3 billones: “Al finalizar se pagaron solo 66.700 millones de pesos, es decir, un 4,8% del valor reconocido”.

Sobre el no reconocimiento de los 8,8 billones de pesos por parte de la EPS, Leal manifestó en Noticias Caracol en vivo que esto “es fruto de una auditoría que hace el agente liquidador, quien dijo que esas facturas o esos costos no correspondían con la deuda, pero no se ha hecho un estudio riguroso, sobre todo, frente a las que ya fueron liquidadas en procesos pasados, donde hemos visto muchas irregularidades en todo el proceso de liquidación”.

A cerca del impacto que tendría las billonarias deudas de las EPS en Colombia, que se han acumulado desde 2016 en más de $8,4 billones, el funcionario señaló que “esto impacta en que, durante mucho tiempo, se hicieron liquidaciones por parte de la Superintendencia de Salud, que no tuvieron ningún tipo de control. A hoy, desde que nosotros estamos en el Gobierno Nacional, hemos denunciado en 47 oportunidades a procuraduría y otros entes de control distintas irregularidades. Todo ese tipo de errores hacen que hoy no tengamos un control real de lo que pasó con las EPS liquidadas que desaparecieron”.

"La plata no se está manejando de forma eficiente": Supersalud

En cuanto a los limitados recursos que reportan varias EPS en Colombia, el superintendente sostuvo que “lo primero que estamos evaluando es que la plata sea manejada de forma eficiente y eso es lo que no hemos visto. Es decir, se está generando un tema de integración vertical, que está favoreciendo unos negocios propios de muchas EPS, que está haciendo que los recursos se terminen concentrando de maneras irregulares y que no se han distribuido de forma equitativa”.

