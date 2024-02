"La insulina no sirve para bajar de peso": mal uso del medicamento es rechazado por expertos

Revuelo han causado las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que hay personas usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina. Noticias Caracol dialogó con especialistas y pacientes.



“Gente usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control. En la Nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control”, aseguró el jefe de Estado.

Médicos y pacientes coinciden en calificar como muy desafortunadas estas palabras del presidente, pues confundió la insulina con otro medicamento usado en el tratamiento de la diabetes, mezcló dos problemáticas de acceso a tratamientos y, lo que más preocupa, dejó en el ambiente la idea equivocada y peligrosa de que la insulina sirve para perder peso, lo cual no es cierto.

Tanto médicos como pacientes han manifestado su preocupación por la desinformación que genera el pronunciamiento del mandatario.

“Es un error muy grave, diría yo, para las personas escuchar ese mensaje porque la insulina es un medicamento esencial para los diabéticos, clave para regular el azúcar”, señaló Iván Darío Escobar, endocrinólogo y director del Instituto de Diabetes y Endocrinología.

Por otro lado, Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital, señaló que “este tipo de comentarios puede incitar a que la gente utilice este medicamento para lo que no está indicado”.

Especialistas concuerdan que, además, es peligroso que quede la idea de que la insulina sirve para perder peso.

“Hay que tener mucho cuidado porque puede ser mortal la aplicación de insulina cuando no se requiere”, agregó Escobar.

Es fundamental entender que las insulinas sintéticas lo que buscan es imitar la función de esta sustancia en pacientes con diabetes ya sea porque no la producen o porque no funciona bien. Sin embargo, además de las insulinas, según el caso, se usan otros medicamentos para el control de la enfermedad y algunos de ellos están siendo mal utilizados para perder peso.

Además del uso indiscriminado que se está haciendo de este medicamento, está la problemática de acceso a ciertas insulinas. Ambas situaciones requieren soluciones.

Tanto la diabetes como el exceso de peso son condiciones que requieren manejo integral y oportuno bajo seguimiento y asesoría médica.