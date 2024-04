Minsalud envió mensaje a Compensar EPS: “Que nos digan si al fin se quedan o se van”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió este jueves, 25 de abril de 2024, a los acuerdos que ha llegado el Gobierno con las EPS del régimen subsidiado y del régimen contributivo para buscar hacer algunos cambios en el sistema de salud, después de que se hundiera la reforma a la salud en el Senado de la República.



En diálogo con la emisora Blu Radio, el ministro Jaramillo reveló que llegar a acuerdos con las EPS “ha sido un camino muy tortuoso. Desde hace un año que yo llegué nos hemos estado sentando. En mayo del año pasado estuvimos muy cerca, pero nos faltaron tres puntos que hubiéramos podido conciliar y se perdió la interlocución. Desde febrero de 2024 el Ministerio ha tenido 11 reuniones con senadores del Gobierno para buscar un acuerdo. Después de logrados algunos acuerdos, se hicieron tres reuniones más y se llegó a un acuerdo total”.

En Noticias Caracol Ahora, incluso comentó que "este proyecto ha sido uno de los más debatidos. Desafortunadamente, con buena o mala información, nosotros no hemos podido, y tenemos que ver nuestra debilidad, venderlo adecuadamente".

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al acuerdo que se gestó entre el Gobierno nacional y las EPS para intentar sacar un nuevo proyecto de reforma a la salud: "Aceptan no seguir siendo aseguradoras financieras, pero sí permanecen como aseguradoras de… pic.twitter.com/i9LCKi7wv3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 25, 2024

Sobre ese acuerdo alcanzado con las EPS, Jaramillo aseguró que “las EPS dejarían de ser aseguradoras financieras y continúan con el aseguramiento de salud. Se mantiene todo el trabajo, todo lo que hacen las EPS lo van a seguir haciendo; van a auditar todas las cuentas porque ya el dinero no va a llegar a las EPS sino lo va a transferir el Adres directamente a quienes han prestado el servicio: clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos y equipos. Todos los colombianos vamos a ser afiliados a una EPS”.

Jaramillo aclaró que el actual sistema de salud “empezó con más de 150 EPS y en este momento solo cinco cumplen. El reguero de las EPS, hospitales y clínicas que han desaparecido del mercado o se han liquidado han dejado, desafortunadamente, muchísimas deudas que nadie ha solucionado. Lo que vemos después del informe da la Contraloría es que, según como fueron creadas las EPS, deberían tener para el aseguramiento financiero, reservas, patrimonio y capital. Las EPS se dieron cuenta de que no pueden cumplir con el riesgo de aseguramiento financiero, pero ellas sí tienen una inmensa capacidad y una experiencia de más de 30 años para poder ser aseguradoras de la salud y atendernos adecuadamente”.

El Minsalud complementó que el acuerdo no afectará a los afiliados de la EPS, quienes seguirán recibiendo atención en los mismos centros de salud y que no cambia en nada la forma de pedir citas médicas, pero sí espera que mejore la atención al usuario.

“A las EPS se les pide una cosa muy importante, fuera de la administración y la auditoría. Se les paga el 1% del costo de la salud por cada uno de sus afiliados, pero tienen que prestar un muy buen servicio. O sea, tenemos que preocuparnos por la satisfacción del cliente, del paciente. Segundo, los indicadores de salud se deben mejorar, se debe ir a la prevención: la mamografía, la citología, el antígeno prostático, todo niño vacunado… Estamos muy mal de indicadores y debemos prevenir arduamente las enfermedades. Y tercero, hacer se debe hacer un buen uso de los recursos”, complementó Jaramillo.

Otro de los puntos que explicó el ministro de Salud sobre la reforma propuesta es que “debe desaparecer la integración vertical. Aquí no puede ser que me ingresa una plata y favorezco a mi red y no le pago o le demoro los pagos a las otras redes. Nosotros les estamos pagando a las EPS anticipadamente, pero en este momento no les llega la plata de la misma manera a los hospitales o a las clínicas; entonces, hay como una preferencia de las EPS que tienen integración vertical para favorecer muy especialmente a sus clínicas, y si usted no está en esa integración vertical no le va muy bien. La gestora no debe tener un negocio de clínicas sino solamente centrarse en lo que tiene que hacer con los pacientes. Aquí lo importante es el paciente, no el negocio”.

Preguntado sobre cuánto calcula que se podría demorar la transición para que las EPS sean en adelante gestoras de salud, Jaramillo aseguró que “ellos tienen que tomar una decisión rápidamente y ahí empieza la transición. Estamos hablando más o menos de cuatro años”.

Sobre quién va a asumir el aseguramiento financiero de las EPS, el ministro dijo que “los que vamos a responder ahora por el sistema somos todos los colombianos, el Estado, el Gobierno y los gobiernos que vengan”.

¿Qué pasa con Compensar EPS?

Del caso Compensar EPS, que le pidió autorización a la Supersalud para liquidarse voluntariamente, Jaramillo manifestó que “yo he hablado personalmente con los de Compensar EPS y les dije que no estábamos interesados en que se fueran. Hemos llegado a algunos acuerdos importantes. Aquí el interés es ayudar para que las empresas puedan salir adelante. Terminamos en que no han llenado los papeles y no han presentado los requisitos para irse ni para quedarse. Que nos digan al fin si se quedan o se van, porque dijeron algo y no han llevado los papeles. No han hecho la formalidad”.

Finalmente, el ministro Jaramillo se refirió a la polémica que hubo en días anteriores con el borrador de un tarifario para el sistema de salud que primero fue publicado y después borraron de los sitios oficiales del Ministerio de Salud e hizo una aclaración sobre los precios ahí estipulados. “Hubo un error, que espero que no haya sido intencional. Ese tarifario es solo de referencia y no obligatorio. Solo es obligatorio para el SOAT y en un momento de catástrofes”, concluyó.