Prueba de VIH con saliva llegó a Colombia: así funciona el novedoso método

Cada vez hay alternativas más fáciles y cómodas para realizarse la prueba de VIH. Precisamente, acaba de llegar a Colombia un método que permite detectar la enfermedad, no mediante una muestra de sangre, sino de saliva.



En Colombia, según la organización Cuenta de Alto Costo, en 2023 había reportados 166.496 ciudadanos con VIH, una cifra que en realidad puede ser más alta, si se tiene en cuenta que una de cada cinco personas con el virus no sabe que está infectada.

Mónica Mantilla, asesora nacional de la IPS Virrey Solís, afirma que “hoy en día una persona con VIH se trata con una tableta diaria y tiene una expectativa de vida igual a la de una persona que no tiene la infección. Incluso, hay estudios que hablan de que puede ser superior la expectativa de vida, porque son personas de 25 años que están desde los 20 haciéndose chequeos anuales de colesterol, triglicéridos, azúcar, que las vacunan y que hay un médico pendiente cada mes de ellos”.

Para controlar el virus y darle oportuno tratamiento, la detección es clave. Por eso cada vez hay más alternativas. Es más, si por cuestiones de privacidad la gente no quiere ir a un hospital o laboratorio, ya hay autopruebas que se pueden realizar en casa.

Estas son las opciones para detectar a tiempo el VIH

Una de las que se pueden elegir es con un pequeño pinchazo en el dedo y otra alternativa usa la saliva para realizar la prueba de VIH.

El kit trae todo lo necesario, empezando por las instrucciones paso a paso. Se aconseja no haber comido 30 minutos antes, tampoco haberse cepillado los dientes ni usado enjuagues bucales. Algunos se pueden preguntar "¿por qué en saliva si el virus no se transmite por esta vía ni, por ejemplo, con los besos?".

Mónica Mantilla explica que “lo que detecta la prueba de VIH es un anticuerpo, defensas contra el virus que ha creado el propio paciente. Vale la pena decir que el principio para diagnosticar el VIH es tener anticuerpos contra el VIH, pero son anticuerpos que no nos defienden, que no nos dejan vacunados y que no nos curan. Son débiles, pero sí nos permiten hacer el diagnóstico. Entonces lo que la prueba detecta es precisamente anticuerpos”.

Además, el examen es muy confiable. “De 100 personas que tienen VIH, me detecta a 99. De 100 personas que no tienen VIH, me detecta a 99”, resaltó la asesora.

En caso de una situación de riesgo, se aconseja realizar esta prueba de VIH 30 días después y no inmediatamente, para obtener un resultado confiable.

¿Quién debería realizarse la prueba de VIH?

Subraya Mónica Mantilla que “todas las personas que tienen una vida sexual activa deberían tamizarse una vez al año, por lo menos. Lamentablemente, está muy estigmatizado el tema. A la gente le da pena decirle al médico”.

Ante un resultado positivo de la prueba de VIH no hay que quedarse esperando, la recomendación es confirmar con un segundo test, ojalá con tecnología diferente, e iniciar la ruta de seguimiento y tratamiento. ¡El VIH no es sinónimo de muerte ni motivo de vergüenza!