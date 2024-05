¿Qué es la insuficiencia cardiaca y qué factores contribuyen para que se presente?

Mayo es el mes de la insuficiencia cardiaca. ¿Qué tan frecuente es que el corazón deje de funcionar correctamente? Aunque son muchas las razones, entre las más comunes están el infarto y la tensión alta.

>>> También le puede interesar: Mujer recibió devastadora noticia tras notar un fuerte dolor en el hombro: ¿qué tenía?

La doctora Fernanda Hernández recomienda para evitar la insuficiencia cardiaca tener un estilo de vida saludable, el buen control de las enfermedades de base y que no se subestimen síntomas como la hinchazón de los tobillos, las piernas y la sensación de ahogo. También asegura que esos síntomas no se pueden normalizar pensando que son solamente por el sobrepeso o por el envejecimiento.

Zamir Cantillo Fernández es un paciente con insuficiencia cardiaca. Tiene 51 años y lejos de imaginarse lo que le sucedería dejó de lado los chequeos preventivos.

Publicidad

“Empecé a sentir un dolor fuerte en todo el tórax, no se me quitaba y le dije a mi esposa: ‘Me estoy infartando’”, recuerda Zamir.

“Uno solamente piensa en el trabajo, en el momento, y deja todas las cosas que sí son realmente importantes para uno, las va dejando, las va aplazando”, dice Zamir.

Publicidad

Tras el infarto, Zamir hoy tiene una condición que afecta a una de cada cinco personas mayores de 40 años en el mundo: insuficiencia cardíaca.

La doctora Érika Martínez, presidenta del Capítulo Falla Cardiaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, explica que la insuficiencia cardiaca es “una enfermedad en la cual vamos a ver afectado el corazón y su función. Sea porque el corazón se vuelve muy grande o porque el corazón pierde la fuerza para eyectar o bombear la sangre, y aquí van a venir las complicaciones”.

La insuficiencia cardiaca suele ser una secuela de los infartos, pero también hay otros factores causantes como la hipertensión, la obesidad, la diabetes o la miocarditis. Por eso hay que estar atentos a síntomas de alarma.

“La hinchazón en los pies, tener dificultad para dormir totalmente horizontales y necesitar dormir sentados o con muchas almohadas. Incluso, tener dificultad esta para amarrarse los zapatos. Estos signos y síntomas pueden llegar a ser normalizados por la gente y por el contrario son signos específicos de insuficiencia cardíaca”, complementa la doctora Martínez.

Publicidad

El tratamiento es clave para aliviar los síntomas, evitar que la enfermedad avance y mejorar la calidad de vida.

“El no hacer un tratamiento adecuado de insuficiencia cardíaca nos va a llevar a que ese paciente se va a deteriorar cada vez más rápido, se ha a hospitalizar más y va a morir más tempranamente. Se estima que más o menos los pacientes después del primer episodio de falla cardíaca, de hospitalización, a los 5 años el 50% pueden fallecer”, explica la doctora Martínez.

Publicidad

Además del tratamiento, Zamir tuvo que cambiar su estilo de vida. “Estoy pendiente de hacer el ejercicio que antes no hacía, cambió toda la alimentación y todos los días voy a la terapia cardiovascular, de lunes a viernes. El estilo de vida no solamente me cambió a mí, sino le cambió a toda mi familia porque mi familia me acompaña”, cuenta Zamir.

Los controles y seguimiento médico son decisivos para tener buenos resultados. Además, cuidar el corazón depende en gran parte de los hábitos diarios que se tengan. Para ello es fundamental una alimentación más sana, moverse más, dormir mejor, dejar el cigarrillo, controlar el peso, la diabetes, la tensión, y la prevención.

>>>También puede leer:Curioso caso médico: niño se tragó un lápiz y lo expulsó de manera natural