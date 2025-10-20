En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / "He visto más de 100 veces cómo muere mi hijo": papá de Juan Felipe Rincón habla de videos inéditos

"He visto más de 100 veces cómo muere mi hijo": papá de Juan Felipe Rincón habla de videos inéditos

El general retirado William Rincón reveló lo que ha encontrado tras la muerte de su hijo, Juan Felipe Rincón, de 21 años, en un caso que tiene diferentes versiones. “Quiero que mi hijo descanse en paz”, dijo en Séptimo Día.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Caso Juan Felipe Rincón

Publicidad

Publicidad

Publicidad