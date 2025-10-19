Presidente Petro respondió a Trump tras señalamiento por producción de drogas: "Está engañado"

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara este domingo 19 de octubre al mandatario Gustavo Petro de tolerar la producción de drogas y anunciase que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala" al país, el jefe de Estado colombiano respondió a los señalamientos con dos mensajes en su cuenta de la red social X, aseverando, en uno de estos, que "tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante".

"Trump está engañado de sus logias y asesores", dijo el Presidente, quien fue descrito por su homólogo norteamericano como "un líder del narcotráfico". En un primer momento, el jefe de Estado aseguró es uno de los "enemigos" del narcotráfico en Colombia. Al respecto, se calificó como "el principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia en el siglo XXI. El que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo". Finalmente se refirió directamente al mandatario estadounidense diciendo: "Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".

Sus pronunciamientos llegan tras la declaración de Donald Trump en su red social Truth Social, en la que responsabilizó al jefe de Estado colombiano de fomentar el narcotráfico y aseguró que su gobierno no continuará destinando recursos al país. “El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, escribió el republicano en su mensaje.



En su publicación, el mandatario estadounidense agregó que, “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia”. Según Trump, el propósito de esa producción de drogas “es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”. También señaló que Petro es “un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos”, y lo instó a “cerrar esos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará”.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.