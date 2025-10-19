En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / En 7 minutos, roban joyas del museo del Louvre: hallan corona dañada que tenía 1.354 diamantes

En 7 minutos, roban joyas del museo del Louvre: hallan corona dañada que tenía 1.354 diamantes

El asalto se produjo poco después de la apertura del museo, en la mañana de este domingo. Como si fuera una película, los ladrones usaron un "brazo articulado" para saquear las vitrinas de una de las salas.

Por: AFP
Actualizado: 19 de oct, 2025
Robo en el museo del Louvre de París: hurtan valiosas joyas en solo 7 minutos
AFP

