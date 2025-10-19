En 7 minutos, roban joyas del museo del Louvre: hallan corona dañada que tenía 1.354 diamantes

Un grupo de delincuentes asaltó este domingo 19 de octubre por la mañana el museo del Louvre de París, en Francia. Sustrajo joyas "de un valor inestimable" en siete minutos y se dio a la fuga, anunciaron las autoridades francesas.

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 9:30 y 9:40 de la mañana, poco después de la apertura del museo al público.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrada el domingo por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles. Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para "preservar huellas y pistas para la investigación".



Así fue el robo al museo del Louvre

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la sala Apolo.



Fuentes del Louvre explicaron, en un mensaje a EFE, que momentos después de abrir las puertas unos individuos entraron en la galería de Apolo desde una ventana que reventaron. Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó. Huyeron en dos motos.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".



¿Qué se robaron?

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.



Una fuente dijo a la AFP que se trataba de la pieza del siglo XIX que pertenecía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Tenía daños. Las autoridades no han confirmado cuáles fueron las otras piezas sustraídas.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.



Pequeñas motosierras

La Fiscalía de París indicó a la AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial. También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la Policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales el 80% son extranjeros.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia. En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una "pérdida inestimable".

Y en noviembre de 2024, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

"Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses", reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente "un plan de seguridad" que también concierne al Louvre.

