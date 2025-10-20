En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / La nueva vida de alias Karina, considerada una de las mujeres más temidas en las extintas Farc

La nueva vida de alias Karina, considerada una de las mujeres más temidas en las extintas Farc

Elda Neyis Mosquera pasó más de dos décadas en la guerrilla, liderando uno de los frentes más sanguinarios de las Farc, pero ahora cree en el poder de la reinserción y perdón. Su mejor amigo hoy fue su archienemigo en la guerra.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad